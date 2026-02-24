Caso Diana Ospina: taxista entregó nueva versión de los hechos y se declaró víctima

El caso de Diana Ospina, la mujer de 35 años que desapareció tras abordar un taxi en el sector de Chapinero, en Bogotá, dio un giro inesperado tras las declaraciones del conductor involucrado. El hombre, quien manejaba el vehículo de placas ESN170, se presentó voluntariamente ante el Gaula de la Policía para entregar su versión de los hechos.

Acompañado de su abogado, el taxista relató que el pasado 22 de febrero, tras recoger a Diana frente a un bar en Chapinero y llevarla hacia su vivienda en el barrio Santa María del Lago, notó que otro vehículo los venía siguiendo.

Tanto es así que justo en el momento en que la pasajera se disponía a pagar la carrera, fueron interceptados por delincuentes. Además, el conductor sostiene que no tuvo participación en el robo y secuestro, identificándose a sí mismo como una víctima de las circunstancias.



Sin embargo, las cámaras de seguridad muestran una secuencia que tras el contacto inicial frente a la casa de la mujer, tanto el taxi que ella abordó como otro vehículo similar toman un rumbo desconocido de manera coordinada, desvirtuando la versión que entregó el conductor del sistema de transporte.



¿Qué más se conoció del conductor del taxi de Diana Ospina?

Por otro lado, el medio Noticias Caracol reveló que el sujeto tiene antecedentes por hurto calificado y agravado con lesiones personales, en el cual se supo que hubo un proceso de 2024 en el que un ciudadano, tras solicitar un servicio de transporte por aplicación, fue abordado y le robaron todas sus pertenencias.

Sumado a esto, se conoció que el vehículo de la empresa Transportes@Linea S.A.S., operaba con la tarjeta de control vencida desde diciembre, incumpliendo con la renovación obligatoria de enero de 2026.

Además, el automotor registra cinco infracciones entre 2024 y 2025 bajo distintos conductores y ha sido ofrecido en repetidas ocasiones en páginas de venta de vehículos. Otro detalle clave dentro de la investigación es que los dos taxis involucrados en el caso de Diana pertenecen al mismo propietario, quien ya entregó a la Fiscalía la información de los conductores que estaban en los turnos.

Por el momento, el taxista no tiene una orden de captura vigente, pero quedó reseñado y vinculado al expediente que lidera un fiscal del Gaula, mientras que Diana Ospina se encuentra recuperandose con sus familiares.

