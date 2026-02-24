El oscuro historial del taxi que recogió a Diana Ospina; hay relación con el otro vehículo

Tras la aparición de Diana Ospina de 47 años de edad, el tema de la seguridad en el transporte público de Bogotá vuelve a estar en boca de todos. Se conoció que el taxi implicado, identificado con las placas ESN 170, por lo cual las autoridades dieron a conocer los antecedentes de este vehículo en cuestión.

Recordemos que Diana Ospina fue vista por última vez en la madrugada del pasado domingo 22 de febrero de 2026, alrededor de las 2:44 a.m., tras salir de la discoteca Theatron en la localidad de Chapinero.

Esto tras la cancelación del servició por la aplicación de vehículo, por lo cual, la mujer decidió abordar un taxi en plena vía pública, específicamente en la calle 58 Bis con carrera 10.

Sin embargo, se conoció que algunos videos de cámaras de seguridad, un segundo vehículo interceptó el taxi en el barrio Santa María del Lago, del cual descendieron dos sujetos que se subieron al automotor donde estaba la mujer.

Esto mientras la señora fue retenida por 19 horas, mientras los delincuentes desocuparon sus cuentas bancarias, logrando hurtar una suma aproximada de 50 millones de pesos a través de transferencias electrónicas, antes de abandonarla en la vía al municipio de Choachí.



¿Cuáles son los antecedentes del taxi que llevó a Diana Ospina?

Inicialmente, la investigación sobre el taxi ESN 170 reveló un historial administrativo alarmante. Según los registros oficiales y la información recopilada por las autoridades, el vehículo presenta cinco comparendos activos por diversas infracciones cometidas entre los años 2020 y 2025.

La deuda acumulada por estas sanciones asciende a $2.803.499. Entre las faltas registradas en el historial del vehículo destacan:

• Mal parqueo en Puente Aranda (2020).

• Exceso de velocidad (febrero de 2024).

• Pasarse un semáforo en rojo (febrero de 2024).

• Conducir con licencia vencida en dos ocasiones consecutivas (2024 y 2025).

Además, se determinó que en junio de 2025 se le impuso una multa por no portar la licencia de conducción, y su registro en el RUNT no arroja copias de certificados médicos vigentes.

Tras la aparición de Diana Ospina en un CAI de Choachí, el conductor del taxi se presentó junto a un abogado ante la Fiscalía General de la Nación. Según las primeras indagaciones, el conductor no sería el propietario del vehículo, sino que habría sido contratado por un tercero.

Sin embargo, un detalle que ha llamado la atención de los investigadores es que este mismo tercero sería presuntamente el dueño del otro automóvil involucrado en el crimen, por lo cual, rápidamente para poner tras las rejas a los responsables de esta situación.