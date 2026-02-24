Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
CASO MIGUEL URIBE
APARECE DIANA OSPINA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / El oscuro historial del taxi que recogió a Diana Ospina; hay relación con el otro vehículo

El oscuro historial del taxi que recogió a Diana Ospina; hay relación con el otro vehículo

Las autoridades confirmaron que el vehículo acumulaba varios comparendos entre 2020 y 2025, así como otras irregularidades que aún son materia de investigación.

El historia del taxi que recogió a Diana Ospina
El oscuro historial del taxi que recogió a Diana Ospina; hay relación con el otro vehículo
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

Tras la aparición de Diana Ospina de 47 años de edad, el tema de la seguridad en el transporte público de Bogotá vuelve a estar en boca de todos. Se conoció que el taxi implicado, identificado con las placas ESN 170, por lo cual las autoridades dieron a conocer los antecedentes de este vehículo en cuestión.

Recordemos que Diana Ospina fue vista por última vez en la madrugada del pasado domingo 22 de febrero de 2026, alrededor de las 2:44 a.m., tras salir de la discoteca Theatron en la localidad de Chapinero.

Te puede interesar

  1. Diana Ospina, secuestrada para paseo millonario en Bogotá
    Diana Ospina, secuestrada para paseo millonario en Bogotá
    / FOTO: Compuesta- Tomadas de redes
    Judiciales

    Conductor de taxi en el que retuvieron a Diana Ospina se entregó a la Fiscalía

  2. Aparece sana y salva Diana Ospina
    Aparece sana y salva Diana Ospina
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Aparece sana y salva Diana Ospina: en esta vía fue encontrada; detalles de su estado

Esto tras la cancelación del servició por la aplicación de vehículo, por lo cual, la mujer decidió abordar un taxi en plena vía pública, específicamente en la calle 58 Bis con carrera 10.

Sin embargo, se conoció que algunos videos de cámaras de seguridad, un segundo vehículo interceptó el taxi en el barrio Santa María del Lago, del cual descendieron dos sujetos que se subieron al automotor donde estaba la mujer.

Esto mientras la señora fue retenida por 19 horas, mientras los delincuentes desocuparon sus cuentas bancarias, logrando hurtar una suma aproximada de 50 millones de pesos a través de transferencias electrónicas, antes de abandonarla en la vía al municipio de Choachí.

¿Cuáles son los antecedentes del taxi que llevó a Diana Ospina?

Inicialmente, la investigación sobre el taxi ESN 170 reveló un historial administrativo alarmante. Según los registros oficiales y la información recopilada por las autoridades, el vehículo presenta cinco comparendos activos por diversas infracciones cometidas entre los años 2020 y 2025.

Publicidad

Puedes leer: Primeras imágenes de Diana Ospina, hallada en Choachí: entre abrazos y lágrimas

La deuda acumulada por estas sanciones asciende a $2.803.499. Entre las faltas registradas en el historial del vehículo destacan:

Publicidad

• Mal parqueo en Puente Aranda (2020).

• Exceso de velocidad (febrero de 2024).

• Pasarse un semáforo en rojo (febrero de 2024).

• Conducir con licencia vencida en dos ocasiones consecutivas (2024 y 2025).

Además, se determinó que en junio de 2025 se le impuso una multa por no portar la licencia de conducción, y su registro en el RUNT no arroja copias de certificados médicos vigentes.

Te puede interesar

  1. Diana Ospina, joven víctima de paseo millonario en Bogotá
    Diana Ospina, joven víctima de paseo millonario en Bogotá
    / FOTO: Compuesta - Tomada de redes
    Judiciales

    Giro en caso Diana Ospina: fueron dos secuestros y estuvo en una casa varias horas

  2. Diana Ospina, retenida en paseo millonario en Bogotá
    Diana Ospina, retenida en paseo millonario en Bogotá
    / FOTO: Compuesta - Tomadas de videos en redes sociales
    Judiciales

    Detalles de secuestro de Diana Ospina; hubo un canje por error de delincuentes inexpertos

Publicidad

Tras la aparición de Diana Ospina en un CAI de Choachí, el conductor del taxi se presentó junto a un abogado ante la Fiscalía General de la Nación. Según las primeras indagaciones, el conductor no sería el propietario del vehículo, sino que habría sido contratado por un tercero.

Sin embargo, un detalle que ha llamado la atención de los investigadores es que este mismo tercero sería presuntamente el dueño del otro automóvil involucrado en el crimen, por lo cual, rápidamente para poner tras las rejas a los responsables de esta situación.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Paseo millonario

Inseguridad en las calles

Bogotá