Conductor de taxi en el que retuvieron a Diana Ospina se entregó a la Fiscalía

Avanzan las investigaciones por el secuestro y paseo millonario del que habría sido víctima la joven Diana Ospina, quien desapareció en la madrugada del lunes 23 de febrero tras abordar un taxi en inmediaciones de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Casi 20 horas duró la búsqueda de la mujer quien luego apareció en el municipio de Choachí, descalza, desorientada y asegurando que había estado retenida en medio de un paseo millonario y un presunto intento de extorsión.

Conductor del taxi se presentó a la Fiscalía

Y mientras se siguen conociendo detalles de lo que vivió Diana durante las casi 20 horas en poder de delincuentes, salió a la luz la imagen del carro en el que la joven fue abordada y retenida, además de la placa, por lo que se dice que la identidad de los captores ya estaría establecida.



Pero en medio de la investigación las autoridades se llevaron una sorpresa cuando en la mañana de este martes 24 de febrero se acercó hasta las instalaciones de la Fiscalía un hombre que asegura ser el conductor del vehículo que trasladó a la joven.



Esta información fue revelada por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol quien aseguró que el hombre que conducía el carro en el que se subió Diana llegó hasta la Fiscalía en compañía de un abogado; sin embargo, se desconoce si fue detenido en medio de la investigación o si está en libertad.

Sin embargo esta comparecencia se podría convertir en una pieza clave para esclarecer qué ocurrió durante las horas en que Diana Ospina estuvo privada de la libertad y quiénes están detrás de los hechos.

También se reveló que al analizar los antecedentes se conoció que el vehículo, que era manejado por el hombre que se presentó a las autoridades, tiene antecedentes de movilidad en los que registran cinco comparendos, uno de ellos es de junio de 2025 en el que se reporta que quien conducía ese taxi (de placas ESN 170) no portaba licencia.

Extraoficialmente se dice que el conductor, al parecer, no es el dueño del taxi, sino que fue contratado por un tercero quien además sería también el propietario del otro taxi involucrado, en el que los dos delincuentes perseguían a la joven antes de abordarla.



Detalles de la desaparición de Diana Ospina

Cabe recordar que la mujer salió de la discoteca Theatrón a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga que tomó un carro pedido por App mientras que la joven decidió tomar un taxi en la calle debido a que su carro le canceló el servicio.

Según el comunicado de la discoteca, Diana se dirigió a la calle 58 Bis con carrera 10, donde tomó un taxi tras, al parecer, no llegar el servicio que había pedido.

Stefanía Acosta Ospina, sobrina de la víctima, relató que la familia tuvo contacto con ella cuando ya estaba en el vehículo: “Envió un mensaje diciendo que iba a mandar las placas y luego un audio asegurando que estaba a cinco minutos de la casa, pero le temblaba la voz”, contó en entrevista televisiva.

Después de ese mensaje no volvieron a saber de ella. Asimismo su amiga en la mañana se percató que habían borrado la foto que envió Diana por Whatsapp con la placa del taxi que había abordado en la calle.

Videos de seguridad del barrio Santa María del Lago, en Engativá, muestran que otro taxi siguió el vehículo en el que viajaba Ospina. De ese segundo carro descendieron dos hombres que abordaron rápidamente el carro donde ella se encontraba, frente a su casa.

Las primeras hipótesis indican que la mujer permaneció retenida durante cerca de 19 horas, tiempo en el que habría sido obligada a realizar transferencias y movimientos bancarios; también se dice que fue entregada a otra banda delictiva para pedir dinero a cambio de su liberación, pero ante la presión de autoridades y medios decidieron abandonarla a las afueras de Bogotá donde la joven logró correr hasta llegar a un CAI en Choachí.