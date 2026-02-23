Extraña desaparición de Diana Ospina tras rumba en Theatron; manipularon su celular

La desaparición de Diana Ospina, una mujer de 47 años que fue vista por última vez en la madrugada del pasado sábado 21 de febrero de 2026, generó mucha conmoción en los habitantes de Bogotá, debido a un nuevo caso de inseguridad que hay en la ciudad, ante esto se conoció nuevos detalles por este episodio.

Diana Ospina se encontraba en la discoteca de Theatron, ubicada en la localidad de Chapinero, en compañía de dos conocidos. Según los testimonios recopilados, al finalizar la jornada, la mujer inicialmente solicitó un transporte a través de Uber pero decidió cancelarlo y tomó un taxi con destinó a su casa en Engativa.

Inicialmente, se conoció que el último contacto que tuvo Diana fue con una amiga, a quien le envió un audio informando que estaba a solo cinco minutos de llegar a su residencia. Además, como medida de seguridad, envió una fotografía de la placa del vehículo que abordó.



Sin embargo, se conoció que cuando sus familiares lograron acceder a su cuenta de WhatsApp Web, descubrieron que tanto la foto de la placa como los últimos mensajes habían sido borrados del chat.



¿Qué detalles se conocieron del caso de Diana Ospina?

El medio de comunicación Pulzo habló con Stefanny, sobrina de Diana Ospina y explicó que en el momento de su desaparición se han registrado retiros y transferencias que superan los 40 millones de pesos. Al punto que las autoridades están analizando que ella fue víctima del paseo millonario.

Adicionalmente, la familia de la víctima comentó que su preocupación crece debido a la actitud de los acompañantes que estuvieron con ella esa noche, quienes, según denuncian, se han mostrado distantes del proceso de búsqueda.

Hasta el momento, las búsquedas en hospitales de Chapinero y las consultas en los registros de Medicina Legal no han arrojado resultados positivos. La Fiscalía General de la Nación y el Gaula ya han sido notificados, y se espera una orden judicial para acceder a las cámaras de seguridad del sector de Chapinero y de la discoteca.

Por lo cual, en redes sociales se difundió su imagen para que se pueda colaborar con pistas sobre su paradero. “Esperamos encontrarla sana y salva. Sus seres queridos la esperan con los brazos abiertos”, aseguró la amiga en su X, con una foto de ella.