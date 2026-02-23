Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
BODA DE JHONNY RIVERA
BANCOLOMBIA CAÍDO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Extraña desaparición de Diana Ospina tras rumba en Theatron; manipularon su celular

Extraña desaparición de Diana Ospina tras rumba en Theatron; manipularon su celular

Se perdió el rastro de la mujer de 47 años tras tomar un taxi a las afueras de Theatron. Las autoridades investigan varias pistas para establecer su paradero.

Diana Ospina despareció tras salir de Theatron
Extraña desaparición de Diana Ospina; desapareció tras tomar un taxi frente a Theatron
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

La desaparición de Diana Ospina, una mujer de 47 años que fue vista por última vez en la madrugada del pasado sábado 21 de febrero de 2026, generó mucha conmoción en los habitantes de Bogotá, debido a un nuevo caso de inseguridad que hay en la ciudad, ante esto se conoció nuevos detalles por este episodio.

Diana Ospina se encontraba en la discoteca de Theatron, ubicada en la localidad de Chapinero, en compañía de dos conocidos. Según los testimonios recopilados, al finalizar la jornada, la mujer inicialmente solicitó un transporte a través de Uber pero decidió cancelarlo y tomó un taxi con destinó a su casa en Engativa.

Puedes leer: Joven Colombiano pierde la vida a manos de menor de 13 años en España

Inicialmente, se conoció que el último contacto que tuvo Diana fue con una amiga, a quien le envió un audio informando que estaba a solo cinco minutos de llegar a su residencia. Además, como medida de seguridad, envió una fotografía de la placa del vehículo que abordó.

Te puede interesar

  1. La verdad detrás de la nube de humo en Mi Gran Parrilla Boyacense
    Incendio en Mi Gran Parilla Boyacense
    Foto: Bomberos de Bogotá
    Bogotá

    ¿Qué hay detrás de la gran nube de humo en Mi Gran Parrilla Boyacense? Revelan causa

  2. Un helicóptero se interpuso en el camino de un avión en El Dorado de Bogotá
    Imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Bogotá

    Helicóptero se le atraviesa a un avión en El Dorado y asustó a más de uno

Sin embargo, se conoció que cuando sus familiares lograron acceder a su cuenta de WhatsApp Web, descubrieron que tanto la foto de la placa como los últimos mensajes habían sido borrados del chat.

¿Qué detalles se conocieron del caso de Diana Ospina?

El medio de comunicación Pulzo habló con Stefanny, sobrina de Diana Ospina y explicó que en el momento de su desaparición se han registrado retiros y transferencias que superan los 40 millones de pesos. Al punto que las autoridades están analizando que ella fue víctima del paseo millonario.

Puedes leer: ¿Qué hay detrás de la gran nube de humo en Mi Gran Parrilla Boyacense? Revelan causa

Adicionalmente, la familia de la víctima comentó que su preocupación crece debido a la actitud de los acompañantes que estuvieron con ella esa noche, quienes, según denuncian, se han mostrado distantes del proceso de búsqueda.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Un helicóptero se interpuso en el camino de un avión en El Dorado de Bogotá
    Imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Bogotá

    Helicóptero se le atraviesa a un avión en El Dorado y asustó a más de uno

  2. Incendio en Mi Gran Parrilla Boyacense
    Incendio en Mi Gran Parrilla Boyacense
    /Foto: redes sociales
    Bogotá

    Incendio en restaurante de la carrera 30 generó gran columna de humo en Bogotá

Hasta el momento, las búsquedas en hospitales de Chapinero y las consultas en los registros de Medicina Legal no han arrojado resultados positivos. La Fiscalía General de la Nación y el Gaula ya han sido notificados, y se espera una orden judicial para acceder a las cámaras de seguridad del sector de Chapinero y de la discoteca.

Publicidad

Por lo cual, en redes sociales se difundió su imagen para que se pueda colaborar con pistas sobre su paradero. “Esperamos encontrarla sana y salva. Sus seres queridos la esperan con los brazos abiertos”, aseguró la amiga en su X, con una foto de ella.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Secuestro

Bogotá

Colombia