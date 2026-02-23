Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Joven Colombiano pierde la vida a manos de menor de 13 años en España

Joven Colombiano pierde la vida a manos de menor de 13 años en España

La víctima era nacida de Bucaramanga y se había traslado a España para buscar mejores oportunidades, mientras la familia pide ayuda para repatriar el cuerpo.

Juan Sebastián Rubio perdió la vida por un menor de 13 años
Joven Colombiano pierde la vida a manos de menor de 13 años en España
Foto: imagen tomada de EFE
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 23 de feb, 2026

Juan Esteban Rubio, un joven colombiano de 18 años, perdió la vida tras ser atacado en plena vía pública. El suceso ocurrió el pasado 20 de febrero de 2026, sin embargo, el hecho tomó mayor relevancia cuando se conoció que su victimario era un menor de 13 años de edad.

Se conoció que los hechos se registraron aproximadamente a las 14:35 horas en la calle Democracia, una zona ubicada entre los barrios de La Rondilla y Santa Clara, justo a espaldas del Colegio Amor de Dios, cuando Juan Esteban Rubio recibió tres heridas por arma blanca en el tórax y el costado, presuntamente infligidas con un cuchillo de cocina de grandes dimensiones.

Puedes leer: Influencer pierde la vida tras cirugía estética; revelan causas del fallecimiento

A pesar de que fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el joven falleció poco después de las cuatro de la tarde, tras confirmarse que una de las heridas afectó directamente su corazón.

La Policía Nacional inicialmente vinculó el caso con un enfrentamiento entre bandas juveniles, específicamente entre los grupos conocidos como Dominican Don’t Play (DDP) y los Trinitarios. Al punto que se conoció las medidas tomadas por las autoridades en esta situación:

1. Un menor de 13 años: Identificado como el presunto autor material. Debido a su edad, es penalmente inimputable según la ley española.

2. Una adolescente de 17 años: También trasladada a un centro de menores.

3. Una mujer de 18 años: A quien un juez le dictó prisión provisional por su presunta vinculación con los hechos.

¿Cómo reaccionó la familia de Juan Esteban Rubio a este caso?

Los padres de la víctima mencionaron que su hijo residía en España hace cuatro años y salieron en su defensa, tras ser involucrado en una disputa entre bandas delincuenciales. Al punto que lo llegaron a describir como un joven noble, trabajador y deportista que fue portero en el club de fútbol Juventud Rondilla.

Mónica Alejandra Torres, madre del joven, negó rotundamente que su hijo perteneciera a una organización delictiva, asegurando que eran "una familia de bien". Por su parte, el padre del fallecido denunció que la familia del agresor ya había solicitado ayuda previa a las autoridades por el comportamiento del menor, sin que se tomaran medidas preventivas.

Tras ser incinerado en el cementerio de Las Contiendas, el deseo de la familia es repatriar las cenizas de Juan Esteban a su ciudad natal, Bucaramanga, para darle sepultura definitiva en su ciudad de origen.

Juan Esteban Rubio
Joven Colombiano pierde la vida a manos de menor de 13 años en España
Foto: imagen tomada de redes sociales

