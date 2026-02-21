Este fue el plan del esposo que le quitó la vida a su pareja y la escondió en una nevera

El caso de Lina María Guerra, la colombiana de 39 años hallada sin vida en un congelador en Norfolk, Virginia, conmocionó a toda a la opinión pública no solo por la brutalidad del crimen, sino por la fría manipulación psicológica que su esposo, David Varela, ejerció contra la familia de la víctima para encubrir el asesinato.

Se conoció que Varela, era un reservista de la Armada de los Estados Unidos de 38 años, y ahora es el principal sospechoso y un fugitivo buscado por el FBI tras huir a Hong Kong.

Todo comenzó el 16 de enero, cuando los allegados de Lina María Guerra perdieron contacto con ella, A lo que se conoció que David Varela comenzó a entregar varias justificaciones para explicar la ausencia de su mujer. Ante la insistencia de la familia en Colombia, el sospechoso aseguró que su esposa había sido detenida por robar en un local comercial y fue condenada a cinco años.



Para dar credibilidad a su relato, Varela ejecutó un montaje cinematográfico: envió a los familiares una fotografía en la que, supuestamente, la visitaba en el centro de reclusión. En la imagen, Lina María aparecía vistiendo un uniforme naranja, prenda característica de los reclusos en Estados Unidos, con el fin de disipar cualquier duda sobre su paradero.

A la par del engaño judicial, el prófugo utilizó la manipulación emocional para victimizarse y ganar tiempo. En mensajes enviados a Paola Ramírez, familiar de Lina María, Varela expresaba una falsa angustia, apelando a frases como: “No he dejado de llorar” y “no he comido en más de un día”.



¿Qué más se conoció del caso de Lina María Guerra?

Según declaraciones de su familia a medios locales, David Varela era un hombre celoso y Lina María Guerra ya había sido víctima de agresión física en el pasado, aunque lo ocultaba para no preocupar a sus seres queridos.

Asimismo, se conoció que el montaje comenzó a desmoronarse cuando la cadena local News 3 verificó los registros judiciales de Norfolk y confirmó que no existía ninguna captura, juicio o sentencia contra la colombiana.

Por otro lado, el giro en el caso ocurrió el 5 de febrero, el mismo día en que el hermano de la víctima oficializó su desaparición. Mientras las autoridades allanaron el apartamento en el edificio Icon y encontraron el cuerpo de Lina María en un congelador, junto con su celular y un vehículo Tesla, Varela ya había escapado del país con destino a Hong Kong.

Actualmente, sobre David Varela pesa una orden de captura por asesinato en primer grado y ocultamiento de cadáver. Agencias federales como el FBI, el NCIS y el HSI mantienen una alerta internacional para lograr su detención en Asia.