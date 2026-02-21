Familiares de Cristian Martín revelan posibles irregularidades en la búsqueda del joven

La noticia del fallecimiento de Cristian Martín y posterior aparición de su cuerpo en una zona rural de Gachancipá provocó mucha consternación. Ante esto, se conoció en las últimas horas como familiares del joven estudiante de la Universidad de El Bosque denunciaron falta de reacción oportuna al momento de la búsqueda del menor.

Janeth Martín rechazó las versiones preliminares que hay al respecto y también pidió prudencia frente a las hipótesis que vienen apareciendo alrededor de este caso. Por medio del pódcast ‘Voz de fondo’, explicó que en las primeras horas de la desaparición de su hijo no hubo acompañamiento de las autoridades del pueblo.

Al punto que reveló que tuvo que iniciar la búsqueda de Cristian Martín solo con allegados; así mismo, dirigió señalamientos hacia la Policía Nacional de Colombia, al considerar que los protocolos de reacción no se activaron con la rapidez esperada, mencionando que cada minuto para búsqueda era clave y espera más despliegue en relación a este caso.



¿Qué más comentó la mamá de Cristian Martín sobre el caso?

Por otro lado, Janeth explicó que un punto que le generó más molestia fue la circulación de versiones no oficiales sobre lo ocurrido con su hijo. En las cuales mencionan que Cristian Martín se habría quitado la vida, teniendo en cuenta el lugar donde encontraron al joven y la posición donde estaba el cuerpo.

Ante estos señalamientos mencionó que: “Lo único que les digo es que no hablen sin investigar qué fue lo que pasó”, solicitando que los usuarios en redes sociales, como medios de comunicación que no difundan información no oficial con lo relacionado con su hijo.

De igual forma, expresó que cualquier conclusión con lo ocurrido con Cristian se debe basar únicamente en los resultados oficiales y el proceso técnico. Recordemos que el pasado lunes 16 de febrero el joven salió de su casa para dirigirse a la Universidad de El Bosque, institución donde veía sus materias.

Sin embargo, tras no reportarse horas más tarde y perder contacto con él, la familia inició una búsqueda y logró acceder a la ubicación GPS de su celular, lo que permitió saber que el menor de 16 años se encuentra en la zona de Gachancipá, lo que provocó el desplazamiento de ellos a esta zona.

Y fue en esta zona donde en la madrugada del 17 de febrero encontraron el cuerpo del menor en una rama de un árbol con todas sus pertenencias, así mismo, se conoció que este el último mensaje que había mandando fue su pareja ante de perder todo tipo de comunicación con ella.