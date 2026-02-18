El último mensaje de universitario de El Bosque antes de desaparecer; llamó a una mujer

Aún no hay una conclusión oficial sobre lo ocurrido con Cristian Martín, el joven de 16 años, estudiante de primer semestre en la Universidad El Bosque, que apareció sin vida en Gachancipá luego de 20 horas de desaparición; ahora, una comunicación que tuvo ser clave en la investigación.

El último rastro que se tuvo del joven fue en la madrugada del lunes 16 de febrero, hacia las 4:30 am cuando salió de su vivienda en la localidad de Bosa, en Bogotá, con rumbo a recibir clases en la U. El Bosque. Hacia la madrugada del martes su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del municipio de Gachancipá, gracias a la geolocalización del GPS de su celular.

Y entre las pistas que tienen las autoridades, la última comunicación del menor de edad se convirtió en una de las piezas clave dentro de la investigación que busca esclarecer cómo y por qué el universitario resultó fuera de Bogotá y bajó que circunstancias se dio su muerte.



Último mensaje en llamada de Cristian Martín

En medio de las investigaciones se han conocido detalles de las últimas horas de vida del universitario de El Bosque quien habría realizado una llamada contando sus supuestos planes del día.



Fernanda Martín, hermana del estudiante contó a El Tiempo que ya se tiene detalles de lo encontrado en el celular del joven y, presuntamente, hasta el momento no habría alguna alerta de algo irregular.



Incluso se encontró una llamada que sería la única que habría realizado Cristian Martín antes de desaparecer y en esta habría dado un mensaje que no coincide con los hechos; pues se dice que luego de salir de casa el menor tuvo una conversación con una muejr que se dice que sería su novia a quien luego de saludarla le habría informado que ha había salido de casa y que iba rumbo a la universidad.

Este registro telefónico es considerado fundamental para reconstruir la línea de tiempo y determinar qué ocurrió después de que salió de su casa ya que después de esa comunicación el joven no volvió a responder mensajes ni llamadas de sus familiares.

Así encontraron a Cristian Martín en Gachancipá

La familia comenzó a alertarse después del mediodía al ver que el joven no regresó a almorzar ni contestaba llamadas o mensajes; en un acto de preocupación ingresaron al computador de Cristian y a través del correo lograron rastrear el celular del universitario que les arrojó la señal del dispositivo en una zona montañosa de Gachancipá, un lugar con el que, según sus allegados, no tenía ninguna relación previa.

El padre y otros familiares se desplazaron hasta el sitio junto con las autoridades y subieron hacia una zona boscosa guiados de la señal que arrojaba el celular; la búsqueda terminó hacia la 1:30 de la madrugada del martes 17 de febrero cuando hallaron el cuerpo del joven suspendido de la rama de un árbol en un área boscosa. Al parecer llevaba varias horas allí, por lo que no se pudo hacer nada para reanimarlo.

Fernanda Martín aseguró que su hermano era un joven dedicado a sus estudios, sin conflictos personales ni amenazas conocidas. “Era amigo de todos, no tenía problemas y estaba bien con su pareja”, afirmó al medio citado, insistiendo en que el caso debe investigarse a profundidad.

Por su parte, la madre del estudiante, Janeth Martín, manifestó públicamente su convicción de que la muerte de su hijo no fue un hecho aislado y pidió que se determine si hubo participación de terceros ya que considera que a su hijito lo engañaron para llevarlo a este lugar y que "alguien cercano" está detrás de lo que ocurrió.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación abrió noticia criminal y adelanta actos urgentes, entre ellos el análisis de dispositivos electrónicos, sus conversaciones de ese día y días previos, revisión de cámaras de seguridad y recolección de testimonios que permitan establecer qué ocurrió durante las horas en que el joven estuvo desaparecido.