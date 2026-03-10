Publicidad

Farándula  / ¿Yeferson Cossio será vicepresidente de Felipe Córdoba? los animales son prioridad

¿Yeferson Cossio será vicepresidente de Felipe Córdoba? los animales son prioridad

El creador de contenido se encuentra apoyando al candidato presidencial, dado que ambos tienen muchos temas en común en especial el tema de los animales.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

Lo que empezó como una labor social por los "peluditos" podría terminar en la Casa de Nariño. En El Klub de La Kalle, Felipe Córdoba, candidato presidencial y Yeferson Cossio explicaron cómo nació su fuerte vínculo, debido a que el mismo creador de contenido confirmó que es el candidato que apoya a “ojo cerrado”.

Cossio aseguró que con "Pipe" ya venían trabajando desde hace tiempo llevando toneladas de comida a fundaciones en Bogotá y Medellín, en especial con los animales. Ante esto el influencer defendió a capa y espada la integridad de Córdoba, afirmando que es una persona "muy correcta" y que su único "pecado" ha sido no dejarse corromper por el estilo de vida que lleva su compañero.

Puedes leer: Yeferson Cossio cuenta uno de los ‘golazos’ que le han metido por sus impuestos

"Yo voy de nalgas con lo que Pipe diga", sentenció Yeferson Cossio, demostrando su total respaldo al proyecto político del excontralor, además de explicó que tiene admiración por todos los estudios que tiene Felipe Córdoba, situación que se diferencia de otras personas que se postularon al Congreso.

¿Por qué nació la unión entre Yeferson Cossio y Felipe Córdoba?

De igual forma, confesaron que el eje central de esta unión es la creación de una política pública para el cuidado animal, inspirada en el hospital público de Pereira. "Lo que necesitamos es replicarlo en todo el país... tener hospitales públicos para la atención sobre todo de familias que tienen animalitos en los estratos 0, 1 y 2", explicó Felipe Córdoba.

Puedes leer: Yeferson Cossio se quiebra al regresar al lugar donde casi pierde la vida: “voy a llorar”

Sumado a esto, Cossio, conmovido, recordó que él no pudo salvar a su primer perrito, Jaco, por falta de recursos en aquel momento: "Si yo hubiese tenido esa facilidad de un hospital de estos... lo hubiese salvado". Sin embargo, finalizando la entrevista saltó un comentario que dejó sorprendido a todos.

Córdoba, quien va por firmas con el movimiento "Volver a confiar", no descartó al influencer para un cargo de alto nivel. "Yeferson Cossio y yo estamos listos, si él quiere ser vicepresidente estaríamos con él de una", afirmó el precandidato.

Aunque Cossio ha dicho que no le gusta la política por el "meme" en el que se ha convertido el país, dejó claro que su apoyo a Córdoba es total y espera construir varios proyectos con este.

Mira también: Yeferson Cossio arremete contra Abelardo de La Espriella: “Me da vergüenza”

