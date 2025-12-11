Mamá de Yerson Cossio sufrió accidente que puso su vida en riesgo; hay imágenes

El influenciador colombiano Yeferson Cossio compartió con sus seguidores en redes sociales un angustioso episodio familiar que vivió recientemente, cuando su madre sufrió un grave accidente de tránsito.

El accidente, que ocurrió mientras él se encontraba fuera de Medellín, dejó al vehículo completamente volcado y generó una intensa preocupación entre sus familiares y seguidores.

Yeferson Cossio relata el accidente de su mamá

Según relató el creador de contenido, todo comenzó cuando se encontraba en Bogotá cumpliendo compromisos personales y laborales. Fue entonces cuando empezó a recibir múltiples alertas y mensajes de familiares que intentaban comunicarse sin éxito con su madre.



La preocupación creció al no obtener respuesta, lo que llevó a su hermana menor a desplazarse rápidamente hacia la ubicación reportada desde el teléfono de Luz Dary, madre de Cossio.



La incertidumbre se intensificó hasta que, finalmente, una llamada llegó desde el número de su progenitora. Sin embargo, al contestar escuchó la voz de un extraño: se trataba de un agente de tránsito que le informó que su madre había tenido un accidente serio.

“Su mamá acaba de tener un accidente muy grave de tránsito”, fue el mensaje inicial que recibió, lo que provocó un momento de alta angustia para el influenciador.

En su relato, Cossio explicó que el automóvil en el que su madre viajaba con su esposo se volcó tras lo que aparentemente fue un “microsueño” que afectó al conductor. A pesar de lo aparatoso del accidente, los primeros partes médicos señalaron que, afortunadamente, la mujer no sufrió lesiones graves.

Si bien presentó hematomas y golpes en diferentes partes del cuerpo, no se detectaron fracturas ni heridas de consideración y fue estabilizada por los profesionales de salud que la atendieron.

El momento del accidente cobró aún mayor intensidad emocional para Yeferson debido a que ocurrió en la misma fecha del aniversario de la muerte de su padre, siete años atrás y porque su mamá tiene la misma edad que éste tenía cuando falleció.

Este hecho, sumado a la incertidumbre de los primeros minutos tras el siniestro, motivó que el creador digital reflexionara públicamente sobre la fragilidad de la vida.

“Hoy afortunadamente puedo hacer chistes de eso, pero habría podido estar en el entierro de mi mamá”, escribió, subrayando lo cercano que estuvo la tragedia de convertirse en una catástrofe familiar.

A través de sus redes, Yeferson también envió un mensaje a sus seguidores para recordar la importancia de valorar a los seres queridos: “Valoren mucho a su familia y a sus papás porque en un abrir y cerrar de ojos cambia la vida”, enfatizó.

Las imágenes compartidas muestran el vehículo volcado y con daños severos en la carrocería, lo que evidenció la magnitud del choque y realzó la sensación de alivio entre quienes siguieron la historia al conocer que la madre del influencer se encontraba estable tras el impacto.

