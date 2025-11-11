Yeferson Cossio confiesa que no puede ser papá de forma natural; necesita ayuda médica

Yeferson Cossio, el hombre que convirtió su vida en contenido viral, compartió una confesión sobre su salud reproductiva durante su reciente visita a los estudios de La Kalle.

Al ser consultado sobre sus planes de paternidad, Cossio reveló una condición médica que afecta su fertilidad natural. “Sí puedo, pero no de manera natural,” explicó.

El influencer necesita recurrir a la inseminación artificial para lograr ser padre, un requisito que es resultado de haber padecido Varicocele en tres ocasiones, lo que dejó a su esperma perezoso.

La decisión de ser padre, sin embargo, está plagada de dilemas personales y éticos para Cossio. Él confiesa que le hubiera gustado tener un hijo joven para replicar, desde la otra perspectiva, la relación que tuvo con su propio padre.

No obstante, él nunca tuvo un hogar propiamente dicho, criándose solo con su hermana mientras su madre trabajaba incansablemente vendiendo dulces en los buses. Él sintió que su situación era muy precaria y jamás le haría a un hijo suyo pasar por lo que le tocó a él.

El dilema se complica por su relación actual. Su pareja es 10 años menor que él y está en una etapa de su vida donde "apenas está empezando a vivir" y tiene muchos proyectos personales.

Cossio es consciente de que, mientras para un hombre es más sencillo tener un hijo, para la mujer implica que su vida se detenga por al menos dos años. Él enfatizó: “Yo no le puedo hacer eso a una mujer que apenas está empezando a comerse el mundo”.

Debido a su deseo de ser un padre que pueda disfrutar la vida con sus hijos (como irse de fiesta con ellos, bajo un modelo "cristiano" pero juvenil), teme que cuando su pareja se sienta lista, él sea demasiado mayor para el tipo de paternidad que desea, expresando su preocupación por no querer ser un "viejito".

Incluso consideró la opción de un vientre de alquiler, una opción que investigó a fondo.

No obstante, concluyó que esta vía podría dañar la estabilidad de su relación. Aunque su pareja aseguraría estar de acuerdo, él cree que internamente "va a haber algo que maluco que va a crecer". Por ahora, la paternidad sigue siendo un futuro incierto y complejo para Yeferson Cossio.

