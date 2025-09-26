Luis Alfonso revela escalofriante encuentro en Armero que provocó colapso de Yeferson Cossio

Luis Alfonso, conocido por su música de despecho y sus exitosos festivales, dejó de lado el ambiente fiestero para relatar una intensa experiencia paranormal que vivió recientemente en Armero, Tolima.

En entrevista con El Klub de la Kalle, el artista y su jefe de cámaras, Santi, narraron cómo la visita a este lugar emblemático de la historia colombiana se convirtió en un aterrador encuentro con lo inexplicable.

El objetivo de la visita era generar contenido especial, manteniendo siempre un profundo respeto por los difuntos y la historia del país. Sin embargo, al llegar a la tumba de Omaira y apagar las luces para un momento de silencio, los fenómenos comenzaron de inmediato.



El aire en el lugar era perceptiblemente diferente, descrito por el artista, quien proviene del campo, como un olor “maluco”, parecido a químico o a muerto. Además de la sensación de pesadez, el equipo escuchó múltiples rocasos y sonidos de pasos que parecían partir ramitas.

Para intentar comunicarse, utilizaron un dispositivo conocido como Spirit Box. Lo primero que se escuchó fue "una misa" sonando claramente, y al preguntar quién estaba allí.

Esta atmósfera de angustia tuvo un fuerte impacto físico en el equipo. Santi, el jefe de cámaras de Luis Alfonso, se sintió "maluqueado," al punto que se le venían las lágrimas y sentía el cuerpo "mermado," cansado, y con una gran tristeza. Ante la gravedad de su estado, tuvieron que despacharlo en una patrulla de policía que los estaba acompañando.

Aunque el equipo de Luis Alfonso ya estaba sintiendo el impacto, la situación se intensificó con la llegada de Jefferson Cossio y su equipo poco después.

Días antes, Luis Alfonso había visitado con una guía y su combo una de las estructuras que quedó en ruinas pero no destruida por completo, conocida como La casa del inglés. Durante esa primera visita, el artista grabó un video en el que, en medio de la oscuridad, "se asoma una persona," que él describe como un espectro.

Fue precisamente cuando el artista y su esposa (quien es investigadora judicial y disfruta de estos temas) entraron a la casa para continuar la investigación que la tensión se rompió. En ese momento, Luis Alfonso relató el dramático incidente de Cossio: “Cuando yo [les dije que se me apareció el espectro] es que Cossio pum se cayó huevón”.

El reconocido influencer sufrió una fuerte reacción, descrita como "una pálida". El artista popular detalló que Cossio estaba bañado en sudor, pálido, y exclamó sentirse mal: “me decía 'Marica no soy capa me voy a vomitar hijo de puta me pasó algo'”. El equipo tuvo que asistirlo con suero y agua para que pudiera reponerse.

Luis Alfonso, quien se declara devoto de las almas del purgatorio, aseguró que todo el contenido se realizó con mucho respeto y sin ánimo de "patear tumbas". El material audiovisual, que incluye audios e imágenes de la experiencia, está siendo compartido por ambos artistas en sus redes sociales para el público.

Mira la entrevista completa aquí: