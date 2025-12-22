Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
YEISON JIMÉNEZ CASI PIERDE LA VIDA
¿DESAPARECE EL 4XMIL?
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Exparticipante de ‘Yo me Llamo’ confiesa ataque contra su padre antes de ingresar al concurso

Exparticipante de ‘Yo me Llamo’ confiesa ataque contra su padre antes de ingresar al concurso

El imitador de Eddie Santiago en 2019 reveló varios aspectos de su vida personal, especialmente el tiempo que estuvo en la cárcel.

Exparticipante de ‘Yo me Llamo’ confiesa ataque contra su padre antes de ingresar al concurso
Exparticipante de ‘Yo me Llamo’ confiesa ataque contra su padre antes de ingresar al concurso
Foto: pantallazo tomado de La Red
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

Durante el 2019, Jhon Madrid se dio a conocer en el reality Yo Me Llamo, esto debido a su imitación del reconocido salsero Eddie Santiago. Sin embargo, en una entrevista para La Red compartió varios sucesos que lo marcaron, debido a que fue una época llena de excesos.

Jhon compartió que vivió también una crisis, la cual casi termina en una tragedia. A lo largo de la entrevista, explicó que viene de una familia cristiana, pero todo cambió cuando sus padres se separaron, donde terminó viviendo con su papá.

Puedes leer: Critican a Jessica Cediel por posar y tomarse fotos junto al ataúd de su papá

El punto de quiebre ocurrió tras una jornada de excesivo consumo de estupefacientes y alcohol. En medio de una violenta discusión, John Madrid atentó contra la vida de su padre con un cuchillo, en presencia de su abuela.

Te puede interesar

  1. Supuesto imitador de Juan Gabriel de Yo Me Lamo
    Hombre afirma ser el imitador de Juan Gabriel en Yo Me Llamo
    Foto: capturas de pantalla de Wilmar Cespedes
    Virales

    De Yo Me Llamo a habitante de calle: así encontraron a supuesto imitador de Juan Gabriel

  2. Roberto Masanti, Yo Me Llamo Luis Miguel en su entrevista con La Kalle
    Yo Me Llamo Luis Miguel y su lucha para desmentir su muerte; es constante
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Farándula

    Yo Me Llamo Luis Miguel y su lucha para desmentir su muerte; es constante

Aunque las heridas resultaron ser superficiales, el joven enfrentó cargos por tentativa de homicidio agravado, un delito que en Colombia conlleva penas de entre 17 y 24 años de prisión.

Sin embargo, en la cárcel de Itagüí el exparticipante de 'Yo me Llamo’ tuvo su reencuentro con su madre y el refugio en la espiritualidad marcaron el inicio de su transformación. No obstante, el elemento más sorprendente de esta narrativa de redención no fue solo el cambio del agresor, sino la actitud de la víctima. Su padre se arrodilló ante él para pedirle perdón por los errores cometidos durante su crianza.

¿Qué más reveló el imitador de Eddie Santiago en ‘Yo me Llamo’?

Posteriormente, explicó que vivió momentos de profundo arrepentimiento debido a que su papá le comentó que si este terminaba en la cárcel, podría acabarse la familia. Sumado a esto, le contó que al perdonarlo le estaba brindando otra oportunidad para poder disfrutar y seguir con su vida.

Puedes leer: Así luce actualmente el actor que interpretó a Luis Miguel en La Venganza; va para los 60

Publicidad

Además, contó que su papá insistió ante la Fiscalía para que lo dejaran en libertad y expresó que ya lo había perdonado. Situación que terminó de conmover al juez y le dio la libertad bajo juramento a Jhon Madrid.

Te puede interesar

  1. Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni
    Aura Cristina Geithner revela nuevos detalles de su amorío con Miguel Varoni, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomada de redes sociales
    Farándula

    Aura Cristina Geithner revela nuevos detalles de su amorío con Miguel Varoni: “Estaba casado”

  2. “Se calienta el partido”: narrador relata ataque a estación de Policía durante un partido
    “Se calienta el partido”: narrador relata ataque a estación de Policía durante un partido
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    “Se calienta el partido”: narrador relata ataque a estación de Policía durante un partido

Publicidad

Hoy, a los 30 años, el exparticipante del reality utiliza su testimonio para advertir sobre los peligros de las sustancias y la importancia de la comunicación. Además de recordar que siempre hay motivos de reconciliación y la posibilidad de cambiar, donde resaltó que lo mejor que le ocurrió en su vida fue su participación en 'Yo me Llamo'.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yo me llamo

Farándula

Chismes de famosos