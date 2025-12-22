Exparticipante de ‘Yo me Llamo’ confiesa ataque contra su padre antes de ingresar al concurso

Durante el 2019, Jhon Madrid se dio a conocer en el reality Yo Me Llamo, esto debido a su imitación del reconocido salsero Eddie Santiago. Sin embargo, en una entrevista para La Red compartió varios sucesos que lo marcaron, debido a que fue una época llena de excesos.

Jhon compartió que vivió también una crisis, la cual casi termina en una tragedia. A lo largo de la entrevista, explicó que viene de una familia cristiana, pero todo cambió cuando sus padres se separaron, donde terminó viviendo con su papá.

El punto de quiebre ocurrió tras una jornada de excesivo consumo de estupefacientes y alcohol. En medio de una violenta discusión, John Madrid atentó contra la vida de su padre con un cuchillo, en presencia de su abuela.



Aunque las heridas resultaron ser superficiales, el joven enfrentó cargos por tentativa de homicidio agravado, un delito que en Colombia conlleva penas de entre 17 y 24 años de prisión.

Sin embargo, en la cárcel de Itagüí el exparticipante de 'Yo me Llamo’ tuvo su reencuentro con su madre y el refugio en la espiritualidad marcaron el inicio de su transformación. No obstante, el elemento más sorprendente de esta narrativa de redención no fue solo el cambio del agresor, sino la actitud de la víctima. Su padre se arrodilló ante él para pedirle perdón por los errores cometidos durante su crianza.



¿Qué más reveló el imitador de Eddie Santiago en ‘Yo me Llamo’?

Posteriormente, explicó que vivió momentos de profundo arrepentimiento debido a que su papá le comentó que si este terminaba en la cárcel, podría acabarse la familia. Sumado a esto, le contó que al perdonarlo le estaba brindando otra oportunidad para poder disfrutar y seguir con su vida.

Además, contó que su papá insistió ante la Fiscalía para que lo dejaran en libertad y expresó que ya lo había perdonado. Situación que terminó de conmover al juez y le dio la libertad bajo juramento a Jhon Madrid.

Hoy, a los 30 años, el exparticipante del reality utiliza su testimonio para advertir sobre los peligros de las sustancias y la importancia de la comunicación. Además de recordar que siempre hay motivos de reconciliación y la posibilidad de cambiar, donde resaltó que lo mejor que le ocurrió en su vida fue su participación en 'Yo me Llamo'.