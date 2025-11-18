Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ATENTADOS EN CALI
HORARIO PARTIDO DE COLOMBIA
NUEVA SEÑORITA COLOMBIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / De Yo Me Llamo a habitante de calle: así encontraron a supuesto imitador de Juan Gabriel

De Yo Me Llamo a habitante de calle: así encontraron a supuesto imitador de Juan Gabriel

El hombre que asegura que alguna vez imitó a Juan Gabriel; genera dudas en redes de cómo terminó viviendo en estas condiciones y si realmente estuvo en el programa de imitación.

Supuesto imitador de Juan Gabriel de Yo Me Lamo
Hombre afirma ser el imitador de Juan Gabriel en Yo Me Llamo
Foto: capturas de pantalla de Wilmar Cespedes
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

En redes sociales circulan grabaciones de un hombre que afirma haber sido participante del programa de imitación musical Yo me llamo, en el personaje de Juan Gabriel.

De acuerdo con la información repetida en los comentarios de los videos, el hombre sería Eduardo Montero, un hombre que actualmente se encuentra en situación de calle en una zona de Bogotá.

Puedes leer: Yo Me Llamo Luis Miguel y su lucha para desmentir su muerte; es constante

¿En dónde fue grabado el hombre que asegura ser el imitador de Juan Gabriel?

Los videos fueron registrados en el sector de Plaza España, ubicado en el centro de la ciudad, un punto conocido por la presencia de vendedores ambulantes, comerciantes informales, transporte público y habitantes de calle.

En estas grabaciones se observa al hombre interpretando canciones atribuidas al repertorio del cantante mexicano Juan Gabriel, entre ellas 'Te lo pido por favor', una de las que más se repite en las publicaciones compartidas en TikTok y otras plataformas.

Te puede interesar

  1. Revelan prueba de ADN que confirma que Yo Me Llamo José José es padre; lo negó por 8 años
    Revelan prueba de ADN que confirma que Yo Me Llamo José José es padre; lo negó por 8 años
    Foto: La Red
    Farándula

    Revelan prueba de ADN que confirma que Yo Me Llamo José José es padre; lo negó por 8 años

  2. Patty Padilla y su experiencia cerca de la muerte
    Exparticipante de Yo Me Llamo habla por primera vez de su experiencia al borde de la muerte, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    Exparticipante de Yo Me Llamo habla por primera vez de su experiencia al borde de la muerte

Durante la interpretación, el hombre presenta dificultades para terminar algunos fragmentos de la canción. En ciertos momentos tose, se inclina hacia adelante y realiza gestos que pueden interpretarse como dolor o malestar físico.

A pesar de ello, varias personas se detienen a escucharlo, lo aplauden y destacan que conserva similitudes vocales con el cantante homenajeado. Algunos transeúntes mencionan en el lugar que lo han visto en repetidas ocasiones y que suele permanecer en ese sector.

Publicidad

Los comentarios asociados a los videos incluyen relatos de personas que aseguran haberlo conocido en distintos municipios del país. Algunos sostienen que en años anteriores lo vieron cantar en Villavicencio; otros afirman haberlo escuchado interpretando música cristiana en Sabana de Torres (Santander).

Te puede interesar

  1. Ex participantes de 'Yo me llamo' estarían esperando su primer bebé; ¿Quiénes son?
    Participantes de Yo Me Llamo 2025
    Foto: captura de pantalla YouTube Caracol Televisión
    Farándula

    Exparticipantes de 'Yo Me Llamo' estarían esperando su primer bebé, ¿quiénes son?

  2. Seguridad impidió que imitadora se acercara a Shakira
    Seguridad impidió que imitadora se acercara a Shakira
    /Foto: redes sociales
    Virales

    Seguridad impidió que imitadora se acercara a Shakira; iba vestida igual que ella

¿Hay confirmación de que el hombre haya participado en Yo Me Llamo?

Hasta el momento no existe confirmación pública de que Montero haya participado en alguna temporada del programa Yo Me Llamo. Sin embargo, los usuarios que lo graban sostienen que él mismo afirma haber estado vinculado al reality, aunque esa información permanece sin verificación.

Publicidad

En los videos publicados no se observan instrumentos musicales, pistas de audio ni equipos técnicos. La interpretación se realiza acapela, sin apoyo externo. Las grabaciones muestran que permanece en el lugar con sus pertenencias personales y objetos que podrían corresponder a su vida en la calle.

Las reacciones en redes sociales varían, ya que algunos usuarios destacan que conserva cualidades que consideran cercanas a la voz del artista al que dice imitar.

Puedes leer: Exparticipante de Yo Me Llamo habla por primera vez de su experiencia al borde de la muerte

Otros comentan sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y expresan preocupación frente a posibles problemas de salud física o mental, aunque no existen diagnósticos ni confirmaciones sobre su estado.

Mira también: Yo Me Llamo Luis Miguel califica a los jurados del reality, ¿tuvo problemas con alguno?

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yo me llamo

Video viral

Video

Bogotá

Redes sociales