De Yo Me Llamo a habitante de calle: así encontraron a supuesto imitador de Juan Gabriel

En redes sociales circulan grabaciones de un hombre que afirma haber sido participante del programa de imitación musical Yo me llamo, en el personaje de Juan Gabriel.

De acuerdo con la información repetida en los comentarios de los videos, el hombre sería Eduardo Montero, un hombre que actualmente se encuentra en situación de calle en una zona de Bogotá.

¿En dónde fue grabado el hombre que asegura ser el imitador de Juan Gabriel?

Los videos fueron registrados en el sector de Plaza España, ubicado en el centro de la ciudad, un punto conocido por la presencia de vendedores ambulantes, comerciantes informales, transporte público y habitantes de calle.



En estas grabaciones se observa al hombre interpretando canciones atribuidas al repertorio del cantante mexicano Juan Gabriel, entre ellas 'Te lo pido por favor', una de las que más se repite en las publicaciones compartidas en TikTok y otras plataformas.

Durante la interpretación, el hombre presenta dificultades para terminar algunos fragmentos de la canción. En ciertos momentos tose, se inclina hacia adelante y realiza gestos que pueden interpretarse como dolor o malestar físico.

A pesar de ello, varias personas se detienen a escucharlo, lo aplauden y destacan que conserva similitudes vocales con el cantante homenajeado. Algunos transeúntes mencionan en el lugar que lo han visto en repetidas ocasiones y que suele permanecer en ese sector.

Los comentarios asociados a los videos incluyen relatos de personas que aseguran haberlo conocido en distintos municipios del país. Algunos sostienen que en años anteriores lo vieron cantar en Villavicencio; otros afirman haberlo escuchado interpretando música cristiana en Sabana de Torres (Santander).

¿Hay confirmación de que el hombre haya participado en Yo Me Llamo?

Hasta el momento no existe confirmación pública de que Montero haya participado en alguna temporada del programa Yo Me Llamo. Sin embargo, los usuarios que lo graban sostienen que él mismo afirma haber estado vinculado al reality, aunque esa información permanece sin verificación.

En los videos publicados no se observan instrumentos musicales, pistas de audio ni equipos técnicos. La interpretación se realiza acapela, sin apoyo externo. Las grabaciones muestran que permanece en el lugar con sus pertenencias personales y objetos que podrían corresponder a su vida en la calle.

Las reacciones en redes sociales varían, ya que algunos usuarios destacan que conserva cualidades que consideran cercanas a la voz del artista al que dice imitar.

Otros comentan sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y expresan preocupación frente a posibles problemas de salud física o mental, aunque no existen diagnósticos ni confirmaciones sobre su estado.

