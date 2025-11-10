Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Exparticipante de Yo Me Llamo habla por primera vez de su experiencia al borde de la muerte

Exparticipante de Yo Me Llamo habla por primera vez de su experiencia al borde de la muerte

Una exparticipante de Yo Me Llamo 2012, rompió el silencio sobre una ocasión que estuvo cerca a la muerte debido a un accidente.

Patty Padilla y su experiencia cerca de la muerte
Exparticipante de Yo Me Llamo habla por primera vez de su experiencia al borde de la muerte, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

Patty Padilla, recordada imitadora de Celia Cruz en Yo Me Llamo 2012, relató en exclusiva para La Red el difícil momento que vivió tras sufrir un grave accidente de tránsito, el cual casi le cuesta la vida, y tras esto estuvo varios días en cuidados intensivos luchando por sobrevivir.

“Pedí una moto por una aplicación, el semáforo se puso en verde y el conductor aceleró un poco más porque no venía nadie. De un momento a otro, todo pasó en segundos. Vi que alguien iba a cruzar la calle, el conductor trató de esquivarlo y caímos. Sentí tres golpes durísimos”, recordó Patty Patilla.

Puedes leer: Yo Me Llamo Luis Miguel y su lucha para desmentir su muerte; es constante

Situación por la cual Patty Patilla terminó sufriendo una fractura del húmero posterior derecho, una multifractura en el brazo y daños severos en el codo. Sumado a esto, recordó que el conductor tenía el SOAT vigente y una ambulancia la trasladó al hospital más cercano.

¿Qué más reveló Patty Padilla de su accidente?

Durante la entrevista comentó que tras su hospitalización, Patty Padilla fue sometida a una cirugía en el húmero, además explicó que los médicos le comentaron que ya no podría tener la misma movilidad al punto que le dijeron que ya no podrá alzar su brazo por encima de cabeza.

Luego, explicó que tras su operación en el húmero, tuvo que tener otra intervención en su codo en donde le terminaron 12 tornillos. Sin embargo, reveló que sigue indignada porque el conductor de la moto sigue sin aparecer; después de que la acompañó a ingresar a la primera cirugía.

Puedes leer: Hernán Orjuela rompe el silencio ante acusaciones de estafa a Don Jediondo; estalló

Por lo cual, tomó la decisión Patty Padilla de demandar al conductor de esta aplicación por los daños y perjuicios, en especial porque el doctor le explicó que la recuperación será entre 6 meses y un año.

Sin embargo, pese a esta decisión Patty Padilla al borde del llanto que todo tiene un motivo de suceder y agradece a Dios por tener una nueva oportunidad de vivir; debido a que con las lesiones que terminó sufriendo era para que perdiera la movilidad en su brazo izquierdo.

Recordemos que Patty Padilla saltó a la fama, tras su participación en Yo Me Llamo como Celia Cruz en el año 2012, lo que permitió impulsar su carrera como cantante hasta llegar su música en países como China, Vietnam y Malasia. Sumado a esto, tiene éxitos como Por Que Te Vas, Quimbara, Dile Por Que Mi No Tema, entre otros.

Finalmente, se conoció que Patty Padilla tuvo participación en el álbum Los Clones De La Salsa donde volvió a realizar su imitación de Celia Cruz.

