Exparticipantes de 'Yo Me Llamo' estarían esperando su primer bebé, ¿quiénes son?

La más reciente temporada de Yo Me Llamo no solo dejó actuaciones memorables, sino también historias que han trascendido las luces del escenario. Dos exparticipantes del reality confirmaron que atraviesan una etapa especial: ambos esperan la llegada de su primer hijo.

El primer anuncio involucra a César Narváez y Yuli Sánchez, quienes se conocieron durante las grabaciones de la edición 2025, donde brillaron interpretando a Luis Alfonso y Gloria Trevi, respectivamente.

Lo que comenzó como una conexión artística terminó convirtiéndose en un vínculo sentimental que ahora da un paso importante. Después de varios meses juntos, la pareja confirmó a La Red que Yuli cursa la décima semana de embarazo.

El romance nació en plena competencia, poco después de que Narváez finalizara una relación con otra imitadora del programa. Según se conoció, Sánchez ingresó al reality con pareja, pero con el tiempo su situación sentimental cambió y terminó entregando su corazón al imitador caucano.

Luego de cinco meses de relación, decidieron mudarse juntos a Bogotá, y hoy celebran la noticia que sus seguidores reciben con mensajes de cariño y sorpresa. La pareja incluso compartió en redes sociales la ecografía, acompañada de la canción Para tu amor, de Juanes, un gesto que refleja la emoción que viven.

Narváez, oriundo de Popayán, ya había participado en el formato anteriormente, destacándose por su versatilidad para imitar a artistas como Elvis Crespo, Dread Mar I y Canserbero, lo que le valió el apodo de “César Voces”.

¿Yo Me Llamo Selena Quintanilla, será mamá?

Pero no es la única historia de maternidad que surge del concurso. Karen Dinacot, recordada por su interpretación de Selena Quintanilla en esta misma temporada, también compartió que será madre.

La cantante, quien mantiene una relación desde hace dos años con el músico Marco Feng, reveló que se encuentra en la semana 29 de gestación y que su bebé, Meilong Feng Bazardo, llegará al mundo en noviembre.

Karen y Marco, además de ser pareja, son compañeros en la agrupación Marco Feng, donde han fusionado sus talentos. La artista expresó que esta etapa representa una bendición, pues fortalece no solo su proyecto familiar, sino también sus motivaciones en la música.

Ambas noticias han causado sensación entre fanáticos y colegas del programa, quienes celebran este nuevo capítulo en la vida de los imitadores, demostrando que Yo Me Llamo no solo crea estrellas en el escenario, sino también historias que trascienden las cámaras.

