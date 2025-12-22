Regalo de 15 años deja a joven con parálisis tras rinoplastia; la entregaron dormida

Una joven de origen mexicano llamada Fernanda sufrió un accidente cerebrovascular que le causó parálisis luego de someterse a una rinoplastia estética para celebrar su cumpleaños número 15.

Según el relato de la madre de la adolescente a medios mexicanos, la familia acudió a un consultorio donde un cirujano plástico vecino ofrecía el procedimiento. La mujer afirmó que el médico contaba con títulos y diplomas que lo avalaban como profesional en cirugía plástica.

¿Qué le pasó a la joven que pidió de 15 años una rinoplastia?

Tras la operación, la joven no despertó de la anestesia y aún así fue dada de alta y fue trasladada de regreso a su casa. Debido a que a joven se mantenia inconsciente, la mamá decidió llevarla a un hospital, donde los médicos determinaron que la paciente había sufrido un accidente cerebrovascular, conocido también como ataque cerebral o infarto cerebral.



Una condición que ocurre cuando un coágulo bloquea una arteria en el cerebro, deteniendo el flujo de sangre, oxígeno y nutrientes, lo que causa el deterioro de células cerebrales en minutos, provocando daño cerebral, discapacidad o incluso el fallecimineto.



De acuerdo a lo anterior, el accidente cerebrovascular afectó el lado derecho del cuerpo de la menor, lo que quiere decir que Fernanada presenta parálisis en el brazo y la pierna del mismo lado, además de pérdida de memoria, según el testimonio de su madre.

El daño puede manifestarse en dificultades motoras, alteraciones sensoriales o problemas cognitivos, dependiendo del área del cerebro afectada por el evento. En el caso de Fernanda las secuelas neurológicas que presenta la menor son permanentes.

La madre de la joven anunció su intención de presentar una demanda contra el médico y la clínica donde se realizó la intervención estética. Intentos de contacto con el cirujano responsable no prosperaron y la clínica declaró que sus instalaciones habían sido alquiladas para la realización del procedimiento, sin más precisiones sobre su papel en lo ocurrido.

La relación que tiene el caso de Fernanda con la Ley Nicole

En México existe una ley que surgió a partir del falleciiento de Paloma Nicole, una niña de 14 años que fue sometida a cirugía de senos, glúteos y una lipotransferencia, lo que derivó en una muerte cerebral. Además, su madre pidió realizar la intervención sin informar al padre biológico de la joven.

Se prohibieron todas las cirugías estéticas innecesarias en menores de edad y castiga hasta con 8 años de cárcel a quienes realicen estos procedimientos.

