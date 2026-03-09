Publicidad

Terror en Circo de los Hermanos Gasca; por poco se derrumba con vendaval; hay video

Terror en Circo de los Hermanos Gasca; por poco se derrumba con vendaval; hay video

Uno de los dueños del negocio publicó un video mostrando los daños tras el fenómeno natural y aseguró que nunca les había pasado algo así.

Circo de los Hermanos Gasca sufre por vendaval en Huila
Terror en Circo de los Hermanos Gasca; por poco se derrumba con vendaval; hay video
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

El pasado domingo 8 de marzo de 2026, la ciudad de Neiva fue escenario de una emergencia climática, debido a una tormenta, la cual afectó las instalaciones del Circo de los Hermanos Gasca, situación que fue registrado en redes sociales por uno de los dueños de este negocio nacional.

Un feroz vendaval, acompañado de tormentas eléctricas, azotó la capital del Huila minutos después del cierre de las urnas electorales, dejando a su paso una estela de destrucción y momentos de auténtico terror para los integrantes de la carpa.

Puedes leer: Así quedaría el tarjetón de candidatos presidenciales para la primera vuelta; más de 10

Juan Cebolla Gasca, reconocido acróbata y uno de los propietarios del establecimiento, documentó a través de sus redes sociales la magnitud del fenómeno natural, tanto es así que durante siete minutos este confesó que pese a toda su experiencia, nunca había experimentado una tormenta de tal intensidad estando dentro del circo.

"Nunca en mi vida había sentido tanto miedo por una tormenta... nunca en mi vida creo que había vivido algo así en el circo", expresó el acróbata con evidente angustia, además dio a entender que el incidente ocurrió media hora antes de que iniciara una de las funciones programadas.

¿Qué más se conoció de esta situación de los Hermanos Gasca?

Pese a la magnitud de este desastre se conoció por parte de los organismos de socorro y los representantes del circo no hubo ninguna persona lesionada. Pese a eso, se conoció que hubo muchos daños materiales en el recinto, al punto que el viento derribó vallas metálicas para las filas y afectó diversas estructuras pequeñas que cayeron al suelo.

Publicidad

Puedes leer: Varias personas reportadas como desaparecidas llegaron a las urnas a votar

Además, varios vehículos resultaron dañados; el coche personal de Juan Cebolla recibió el impacto de soportes de las carpas, y una camioneta estacionada sufrió daños en su techo corredizo, pese a eso, destacó que la tecnología y seguridad de su escenario de espectáculos evitaron una tragedia mayor, contrastando con otros circos que suelen colapsar en eventos similares.

Publicidad

Asimismo, agradeció la labor de su equipo de instalación, señalando que gracias a su profesionalismo "la carpa quedó intacta". Las autoridades locales informaron que el Circo Hermanos Gasca fue solo uno de los afectados por este fenómeno que paralizó a Neiva.

Situación que el Cuerpo Oficial de Bomberos, bajo el mando del sargento Andrés Bernal, reportó un total de 72 árboles caídos y el colapso o avería de 12 estructuras en la ciudad, además hubo cortes de energía el cual dejó sin luz a municipios como Aipe, Baraya y Villavieja, además de 45 barrios de Neiva.

