Varias personas reportadas como desaparecidas llegaron a las urnas a votar

Este domingo 8 de marzo de 2026 se llevaron a cabo las elecciones para escoger a los nuevos integrantes del Congreso, además de escoger algunos candidatos presidenciales. Sin embargo, en Antioquia ocurrió que durante el desarrollo de los comicios, las autoridades confirmaron la localización de cuatro ciudadanos que figuraban en el registro nacional de desaparecidos.

Al punto que se conoció que el hallazgo se produjo de manera espontánea cuando estas personas se presentaron voluntariamente en sus respectivos puestos de votación para ejercer su derecho al sufragio, tanto es así que se presentó la aparición de tres hombres y una mujer.

Puedes leer: Resultados Consulta a Presidencia 2026: Así quedaron las votaciones a candidatos



Esto se debió a rigurosos controles de identidad implementados por la Registraduría y los organismos de seguridad en el Valle de Aburrá, se conoció que al momento de presentar su cédula de ciudadanía para validar la mesa de votación, el sistema automatizado activó alertas inmediatas, notificando a los funcionarios que los portadores de dichos documentos tenían un reporte oficial de paradero desconocido.



Por lo cual, ante esta situación, se activaron los protocolos correspondientes para certificar su identidad y estado. Hasta el mediodía de la jornada, las autoridades ya habían formalizado cuatro actas de supervivencia.



¿Qué otras situaciones se presentaron durante las elecciones?

A nivel país, las autoridades reportaron incidentes aislados como la captura de personas con dinero para presunta compra de votos en Melgar, el hallazgo de un cargamento de esmeraldas en Antioquia, y ataques con explosivos en puestos de votación en el sur del Meta durante las elecciones.

Puedes leer: Esta es la cifra que ganarán los nuevos congresistas en Colombia: así quedará su salario

De igual forma, se detectaron irregularidades como un "carrusel" de tarjetones en Cúcuta y el ingreso ilegal de ciudadanos desde la frontera venezolana. Por otro lado, en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, se reportaron bloqueos en las vías ubicadas en las afueras del casco urbano, por parte de la guardia indigena de esta zona.

Publicidad

De acuerdo con los primeros reportes, la situación ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, especialmente porque ocurre durante la jornada electoral en la que los colombianos eligen a los nuevos integrantes del Congreso de la República durante estas elecciones. Pero, debido a la intervención de las autoridades correspondientes se logró levantar el bloqueo.

Publicidad

Mira también: ¿Se puede VOTAR con CÉDULA DIGITAL? Todo lo que DEBES saber para las Elecciones 2026