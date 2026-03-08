Reacción de Claudia López tras ganar la Consulta de las Soluciones; así celebró

Claudia López se convirtió en la protagonista de la jornada electoral luego de imponerse en la Consulta de las Soluciones, una votación interna que definió quién representará a esa coalición en la carrera presidencial.

Con más del 50 % de las mesas informadas, la exalcaldesa de Bogotá tomó una ventaja clara frente a su contrincante Leonardo Huertas, lo que aseguró su lugar como candidata única del bloque político.

Los resultados preliminares mostraban que López sumaba 258.147 votos cuando se habían escrutado el 50,73 % de las mesas. Mientras tanto, Huertas registraba 20.149 apoyos. Con esa diferencia, la exmandataria capitalina se consolidó como la líder de la consulta, en un proceso en el que finalmente solo participaron dos aspirantes.

Tras conocerse la tendencia favorable, Claudia López reaccionó destacando el respaldo de quienes acudieron a las urnas para participar en la consulta. La candidata celebró el resultado que la ubica como la representante de esta coalición de centro político y ahora enfocará su campaña hacia la primera vuelta presidencial.



La llamada Consulta de las Soluciones fue el mecanismo elegido por este sector político para escoger a su aspirante a la Presidencia de la República. En un principio se esperaba la participación de más figuras del centro, pero finalmente la contienda quedó entre Claudia López y el abogado Leonardo Huertas.

Nombres como Sergio Fajardo, Maurice Armitage y Juan Fernando Cristo no hicieron parte de la votación interna, lo que redujo el número de participantes. Aun así, el proceso permitió que la coalición definiera una candidatura única de cara a las elecciones presidenciales.

Con el resultado de esta consulta, López queda oficialmente como la representante de este bloque político para competir por la Casa de Nariño en los comicios que se celebrarán el domingo 31 de mayo.



Claudia López celebra su camino hacia la primera vuelta presidencial

Luego de su triunfo en la Consulta de las Soluciones, Claudia López se prepara para la siguiente etapa del proceso electoral. La primera vuelta presidencial, programada para el 31 de mayo, será el escenario donde los distintos candidatos buscarán el respaldo de los votantes.

En ese panorama político, López entrará a competir directamente con otros aspirantes que también buscan llegar a la Casa de Nariño. Entre ellos se encuentra Sergio Fajardo, con quien coincidirá en la contienda nacional.

Claudia López celebró el resultado desde su sede de campaña, rodeada de su equipo de trabajo y seguidores que acompañaron la jornada. Allí aseguró que se sentía feliz por el respaldo recibido en las urnas y destacó que el resultado representa un paso importante frente al uribismo dentro de la contienda política.

Durante su intervención agradeció a quienes participaron en la consulta y afirmó que, a partir de ahora, su esfuerzo estará enfocado en fortalecer la campaña para buscar una victoria en la primera vuelta presidencial.