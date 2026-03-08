Congreso de la República 2026: Así quedó conformado el Senado con partidos políticos

Las urnas se cerraron a las 4 de la tarde de este domingo 8 de marzo de 2026, marcando el fin de una jornada donde más de 41 millones de colombianos estaban llamados a participar para definir el futuro del país.

El ambiente en las calles y en los puestos de votación reflejó la importancia de este proceso, donde se puso en juego la conformación del Senado de la República para el periodo 2026-2030.

Este nuevo Congreso no solo tendrá la tarea de legislar, sino que será el compañero de viaje del próximo mandatario que asumirá funciones el 7 de agosto de este mismo año. El rompecabezas legislativo está compuesto por un total de 103 curules.



De estas, 102 se definen mediante el voto popular que se depositó hoy, mientras que la silla restante tiene un dueño que conoceremos más adelante: será asignada a quien logre el segundo lugar en las elecciones presidenciales, siguiendo lo dictado por la normativa vigente.



El pulso político estuvo marcado por la intensa competencia entre las fuerzas tradicionales y las coaliciones emergentes.

Acá puedes ver en tiempo real los resultados: https://resultados.registraduria.gov.co/resultados/0/00/0/?s=resultados-votes



Centro Democrático







Pacto Histórico







Partido Liberal







Partido Conservador

Publicidad





Cambio Radical





Partido de la U

Publicidad





Alianza Verde