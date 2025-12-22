Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia; hermana publica imagen

El pasado 22 de diciembre para la familia Cossio se transformó en un escenario de incertidumbre y preocupación,. Yeferson Cossio, una de las figuras más mediáticas y controvertidas de las redes sociales en Colombia, tuvo que ser ingresado de urgencia en un centro asistencial, dejando a su comunidad digital en angustia ante la falta de detalles iniciales sobre su estado,.

La primera señal de alerta provino de su hermana Gisela Castaño, quien a través de sus historias de Instagram publicó una imagen que rompió la calma de sus fanáticos.

En la fotografía se podía observar la mano del influencer canalizada y reposando en una camilla hospitalaria. Acompañando la postal, Gisela escribió un emotivo mensaje:



“Te amo, te amamos. Todo va a salir muy bien”, palabras que confirmaron que la situación no era una de las habituales bromas pesadas que caracterizan el contenido de Yeferson.

¿Qué dijo Cintia Cossio ante el estado de salud de Yeferson Cossio?

La gravedad de la situación quedó de manifiesto no solo por las imágenes, sino por la reacción inmediata de Cintia Cossio. La creadora de contenido, conocida por su estrecha relación con Yeferson, reveló que tuvo que abandonar sus compromisos de forma abrupta para estar al lado de su hermano.

“Tuve que salir en bombas a coger el primer vuelo que había disponible”, confesó Cintia a sus seguidores, explicando que se trasladó a otra ciudad para acompañar el proceso de hospitalización.

Esta emergencia obligó a Cintia a postergar importantes dinámicas comerciales y sociales. La influencer tenía planeado realizar un concurso donde regalaría 50 millones de pesos y obsequiaría sumas adicionales a quienes adquirieran su libro, pero su prioridad absoluta cambió en un instante hacia el bienestar de Yeferson.

A pesar de la angustia, Cintia intentó tranquilizar a la audiencia al informar que su hermano ya se encontraba "un poco más estable", aunque su recuperación sigue bajo observación profesional.

Hasta el momento, las causas exactas que llevaron a Yeferson Cossio a urgencias permanecen bajo estricta reserva familiar.

Lo que ha generado extrañeza es el contraste de esta situación con los días previos, donde se le había visto disfrutando con amigos en una discoteca de Medellín en perfecto estado de salud.

Las redes sociales se han inundado de mensajes divididos. Mientras una gran parte de sus seguidores han expresado deseos de una pronta recuperación con frases como “Dios tiene el control de todo” y “ánimo”, otros sectores han aprovechado para reflexionar sobre el acelerado ritmo de vida del paisa.

Algunos internautas señalaron que este incidente debería ser un llamado para que el joven de un "pare en ese estilo de vida".

