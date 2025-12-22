Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
YEISON JIMÉNEZ CASI PIERDE LA VIDA
¿DESAPARECE EL 4XMIL?
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia; hermana publica imagen

Yeferson Cossio fue hospitalizado de urgencia; hermana publica imagen

La salud del reconocido influencer paisa encedió alarmas entre sus millones de seguidores tras una inesperada hospitalización. Sus hermanas, Cintia y Gisela, compartieron detalles.

Yeferson Cossio, creador de contenido colombiano
Yeferson Cossio hospitalizado de urgencia en plena víspera navideña
Foto: Redes de Yeferson Cossio
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

El pasado 22 de diciembre para la familia Cossio se transformó en un escenario de incertidumbre y preocupación,. Yeferson Cossio, una de las figuras más mediáticas y controvertidas de las redes sociales en Colombia, tuvo que ser ingresado de urgencia en un centro asistencial, dejando a su comunidad digital en angustia ante la falta de detalles iniciales sobre su estado,.

La primera señal de alerta provino de su hermana Gisela Castaño, quien a través de sus historias de Instagram publicó una imagen que rompió la calma de sus fanáticos.

Puedes leer: Mamá de Yeferson Cossio sufrió accidente que puso su vida en riesgo; hay imágenes

En la fotografía se podía observar la mano del influencer canalizada y reposando en una camilla hospitalaria. Acompañando la postal, Gisela escribió un emotivo mensaje:

“Te amo, te amamos. Todo va a salir muy bien”, palabras que confirmaron que la situación no era una de las habituales bromas pesadas que caracterizan el contenido de Yeferson.

Te puede interesar

  1. Novia de Yeferson Cossio revela si consume con su pareja
    Yeferson Cossio y Carolina Gómez
    Farándula

    Novia de Yeferson Cossio revela si consume con su pareja; desató revuelo

  2. Yeferson Cossio revela qué es lo que más le gusta de su novia Carolina Gómez, ¿sumisa?
    Yeferson Cossio y Carolina Gómez, creadores de contenido colmbianos
    Foto: Instagram de Yeferson Cossio
    Farándula

    Yeferson Cossio revela qué es lo que más le gusta de su novia Carolina Gómez, ¿sumisa?

¿Qué dijo Cintia Cossio ante el estado de salud de Yeferson Cossio?

La gravedad de la situación quedó de manifiesto no solo por las imágenes, sino por la reacción inmediata de Cintia Cossio. La creadora de contenido, conocida por su estrecha relación con Yeferson, reveló que tuvo que abandonar sus compromisos de forma abrupta para estar al lado de su hermano.

“Tuve que salir en bombas a coger el primer vuelo que había disponible”, confesó Cintia a sus seguidores, explicando que se trasladó a otra ciudad para acompañar el proceso de hospitalización.

Te puede interesar

  1. Yeferson Cossio revela su alianza con Camilo Cifuentes
    Yeferson Cossio revela que su alianza con Camilo Cifuentes es para una fundación de animales, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
    Farándula

    Yeferson Cossio revela que su alianza con Camilo Cifuentes es para una fundación de animales

  2. Yeferson Cossio confiesa que no puede ser papá de forma natural; necesita ayuda médica
    Yeferson Cossio confiesa que no puede ser papá de forma natural
    Foto: La Kalle
    Farándula

    Yeferson Cossio confiesa que no puede ser papá de forma natural; necesita ayuda médica

Publicidad

Esta emergencia obligó a Cintia a postergar importantes dinámicas comerciales y sociales. La influencer tenía planeado realizar un concurso donde regalaría 50 millones de pesos y obsequiaría sumas adicionales a quienes adquirieran su libro, pero su prioridad absoluta cambió en un instante hacia el bienestar de Yeferson.

A pesar de la angustia, Cintia intentó tranquilizar a la audiencia al informar que su hermano ya se encontraba "un poco más estable", aunque su recuperación sigue bajo observación profesional.

Publicidad

Puedes leer: Cintia Cossio revela episodio en el que quiso atentar contra su vida, ¿qué la salvó?

Hasta el momento, las causas exactas que llevaron a Yeferson Cossio a urgencias permanecen bajo estricta reserva familiar.

Lo que ha generado extrañeza es el contraste de esta situación con los días previos, donde se le había visto disfrutando con amigos en una discoteca de Medellín en perfecto estado de salud.

Las redes sociales se han inundado de mensajes divididos. Mientras una gran parte de sus seguidores han expresado deseos de una pronta recuperación con frases como “Dios tiene el control de todo” y “ánimo”, otros sectores han aprovechado para reflexionar sobre el acelerado ritmo de vida del paisa.

Algunos internautas señalaron que este incidente debería ser un llamado para que el joven de un "pare en ese estilo de vida".

Mira también: Yeferson Cossio y la broma que de verdad pasó el límite con su hermana; la embarró

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Yeferson Cossio

Chismes de famosos

Chismes

Farándula