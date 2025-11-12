Publicidad

Cintia Cossio revela episodio en el que quiso atentar contra su vida, ¿qué la salvó?

Cintia Cossio revela episodio en el que quiso atentar contra su vida, ¿qué la salvó?

La creadora de contenido Cintia Cossio compartió una de las experiencias más difíciles de su vida, vivida antes de la llegada de su hijo.

Cintia Cossio y sus duras palabras sobre su vida
Cintia Cossio revela episodio en el que quiso atentar contra su vida, ¿qué la salvó?
Foto: imagen tomada de @soycintiacossio
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Una de las creadoras de contenido más reconocidas es Cintia Cossio, quien se dio a conocer en el mundo digital de la mano de su hermano Yeferson. Por lo cual, en una entrevista con La Red decidió compartir uno de los momentos más difíciles por los cuales tuvo que atravesar.

Dentro del contenido que maneja Cintia Cossio, en una ocasión decidió compartir el nacimiento de su hijo, Thiago, su hermano y su pareja Jhoan López. Imágenes que enternecieron a sus seguidores, por lo cual, su más reciente confesión puso en vilo a los cibernautas.

Puedes leer: Nace el segundo hijo de Cintia Cossio; primeras imágenes de su bebé

Cintia Cossio muestra en sus publicaciones en redes sociales su felicidad y amor por sus hijos. Sin embargo, para el programa citado confesó que nunca esperó ser mamá y cuando tuvo a su primer primogénito a los 18 años, este llegó en un momento complicado para ella el cual estaba atravesando.

¿Cuál fue la revelación de Cintia Cossio sobre su vida?

Durante su entrevista, Cintia Cossio comentó mientras estaba embarazada de su hijo, se encontraba pasando por un cuadro de depresión, al punto que reiteradas veces llegó a pensar en atentar contra su vida, pese a lo que llegará a pensar su familia en aquel entonces.

Puedes leer: Yeferson Cossio muestra su gran corazón con enorme donación para perritos en Amazonas

“Cuando yo quedo embarazada de él, yo estaba pasando por un episodio de depresión”, afirmó Cintia Cossio, donde también destacó que gracias a Thiago empezó a ver la vida de manera diferente, dado que desde ese momento su mentalidad cambió y trata de ser una buena mamá para él.

“Yo trato de ser como mamá lo que me hubiese gustado tener de niña. Yo quiero que mis hijos sientan lo que a mí me hubiese gustado sentir”, añadió, haciendo referencia que junto a su pareja buscan ser padres presentes y amorosos. Pese a esto, Cossio también habló de las necesidades que tuvo cuando era joven.

Pese a eso, comentó que convertirse mamá fue lo ‘mejor’ y ‘peor’ que le sucedió en su vida, debido a que por culpa de su hijo no ha podido dormir tranquilamente, debido a que debe estar atenta a su hijo. “Ellos se vuelven la fortaleza de uno y la debilidad también. Entonces es muy bonito porque nunca había sentido tanto amor, pero tampoco tanta preocupación”, finalizó.

Mira también: Yeferson Cossio revela que su alianza con Camilo Cifuentes es para una fundación de animales

