Nace el segundo hijo de Cintia Cossio; primeras imágenes de su bebé

La familia Cossio volvió a estar en boca de todos tras la llegada del nuevo integrante del hogar de la creadora de contenido Cintia Cossio y su pareja, Jhoan López. La influenciadora anunció la noticia en la mañana del 3 de septiembre, pero aclaró que el nacimiento en realidad se dio el primero del mismo mes.

Desde ese momento, seguidores, colegas del medio digital y hasta reconocidas personalidades de la farándula empezaron a enviarle mensajes de felicitación.

Puedes leer: VIDEO: Yeferson Cossio se derrumba al volver a la casa de su padre fallecido

Cintia decidió compartir la primera galería de fotos de su bebé, mostrando cómo fue recibido por su hijo mayor, su pareja sentimental y, por supuesto, por su hermano Yeferson Cossio, quien no podía ocultar la emoción de convertirse en tío nuevamente.

Las imágenes rápidamente alcanzaron miles de interacciones en redes sociales y se convirtieron en tendencia, ya que los fanáticos estaban a la espera de conocer al nuevo miembro de la familia.

Publicidad

Aunque la mayoría de comentarios en las publicaciones celebraban la llegada del pequeño, también hubo quienes cuestionaron a la influenciadora por haber compartido la noticia dos días después del nacimiento.

Frente a esas críticas, Cintia salió a aclarar lo sucedido a través de sus historias de Instagram, donde acumula más de siete millones de seguidores. La paisa explicó que no ocultó la información, sino que estaba enfocada en recuperarse tras el parto.

Publicidad

“Mi bebé nació hace 48 horas. No es que haya querido guardar silencio, simplemente estaba en el proceso de recuperación. Me preparé muchísimo para tener un parto natural, pero no todo se da como uno quiere, sino como es mejor para la salud de la mamá y del bebé. Lo importante es que ambos estamos perfectos, estamos 10/10”, escribió la creadora de contenido junto a una foto en la que mostró cómo luce poco tiempo después de haber dado a luz.

El sincerarse de esa manera no solo despejó rumores, sino que también generó aún más mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes resaltaron la valentía de compartir un momento tan especial con tanta honestidad.

Puedes leer: ¿Quién es el papá del segundo bebé que está esperando Cintia Cossio?



Así fue la reacción de la familia de Cintia Cossio:

La noticia también se hizo viral porque la creadora de contenido no dudó en mostrar cómo reaccionó su hijo mayor al conocer a su nuevo hermanito. En las imágenes publicadas por Cintia, se ve al niño abrazando con ternura al recién nacido, demostrando la emoción de darle la bienvenida al hogar. La pareja de Cintia, Jhoan López, también se dejó ver emocionado en las fotos, acompañando a su familia en este momento inolvidable.

Por su parte, Yeferson Cossio, uno de los influenciadores más reconocidos en Colombia y Latinoamérica, fue protagonista en la publicación de su hermana, ya que las imágenes lo muestran muy feliz cargando a su sobrino.

El nacimiento del hijo de Cintia no solo causó revuelo en redes sociales, también puso a la creadora de contenido en la lista de tendencias, pues cada detalle compartido despertó el interés de sus millones de seguidores.

Publicidad