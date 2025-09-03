¡Alerta máxima! Mhoni Vidente advierte tragedia para septiembre de 2025

La famosa astróloga, reconocida a nivel internacional por la precisión de sus pronósticos, ha construido su reputación gracias a predicciones que se han cumplido con exactitud.

Entre sus aciertos más comentados se encuentran la aparición del COVID-19, el fallecimiento de figuras como Juan Gabriel, así como la muerte de personalidades influyentes como el papa Francisco y la reina Isabel II en 2022.

También anticipó fenómenos naturales devastadores, como el huracán que afectó Acapulco, y el triunfo de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.



Debido a la exactitud de muchos de sus vaticinios, quienes siguen de cerca su trabajo han mostrado preocupación ante sus más recientes declaraciones, especialmente las que hizo para el mes de agosto.

Durante una intervención en El Heraldo de México, la vidente advirtió sobre un posible “cataclismo”, describiéndolo como un desastre natural de gran proporción.



¿Qué predijo Mhoni Vidente para septiembre?

Por medio de sus redes sociales, donde acumula más de siete mil seguidores, la astróloga lanzó una advertencia que inquietó a la comunidad digital: “Veo una tragedia para el 15 o 16 de septiembre, algo relacionado con un atentado durante las celebraciones de la independencia en México. Hay que estar alertas”, afirmó.

Aunque la advertencia está centrada en territorio mexicano, muchos internautas han manifestado temor por lo que pueda suceder. Según la vidente, estas fechas podrían verse empañadas por hechos violentos, como ataques armados o explosiones, lo que convertiría un día de fiesta en una jornada trágica.

La predicción de Mhoni Vidente sobre el terremoto y tsunami

En las últimas semanas de julio, un terremoto de 8.8 grados sacudió al planeta y provocó alertas de tsunami en distintas costas, entre ellas la de Colombia. Lo que más impactó a sus seguidores fue que Mhoni había anticipado este acontecimiento con anterioridad, mencionando incluso la magnitud y señalando que ocurriría en territorio asiático.

Aunque no especificó el punto exacto, sí indicó que el movimiento telúrico generaría tsunamis que afectarían diversas naciones en el Pacífico. Según su predicción, el sudeste asiático, y particularmente Taiwán, estaría entre las regiones más golpeadas por el aumento del nivel del mar.

