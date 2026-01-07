Blessd destapa su pelea con Feid en la final de la Copa América: “hombres dándose puños”

Tras meses de intensas especulaciones y un silencio absoluto que mantuvo en vilo a los seguidores del género urbano, Stiven Mesa Londoño, conocido mundialmente como Blessd, decidió pronunciarse sobre lo ocurrido con Feid. El artista confirmó que los rumores eran ciertos y que ambos se enfrentaron durante la final de la Copa América 2024 .

La revelación de este incidente, dejó impactados a miles de fanáticos. El cantante se pronunció durante una transmisión en vivo el pasado 5 de enero de 2026 junto al creador de contenido Westcol, quien no dudó en abordar directamente el tema de la supuesta pelea.

Puedes leer: Revelan motivo por el que Blessd canceló concierto en Cartagena; ya anunciaron nueva fecha



Inicialmente 'El Bendito' terminó por admitir la gravedad del asunto. "Sí, hubo un problema, una pelea, un inconveniente, dos hombres dándose puños, no vamos a engañar a la gente", expresó de manera contundente. Según sus declaraciones, el enfrentamiento incluyó muchos golpes.



Sin embargo, una de las mayores incógnitas de los fanáticos era cómo, en un estadio Hard Rock completamente lleno, no se filtraron imágenes del momento. Blessd reveló un detalle clave: el lugar donde veían el partido fue cerrado justo a tiempo. "¿Sabe qué fue lo chimba? Que había una ventana por donde veíamos el partido y eso lo cerraron. Donde no lo hubieran hecho, se hubiera filtrado por todos lados", afirmó.

¿Por qué inició el enfrentamiento entre Blessed y Feid?

El artista decidió no profundizar sobre los motivos que lo llevaron a enfrentarse a Feid, durante el "stream". Sin embargo, varias fuentes y reportes previos sugieren que Blessd estaba furioso con el país por haber supuestamente copiado el estilo al productor Crudo.

Publicidad

Puedes leer: ¿Karina García y Westcol juntos? La empresaria revela lo que realmente siente por el streamer

Sin embargo, el detonante final habría sido la colaboración de Blessd con Anuel AA, expareja de Karol G. Este cruce de intereses escaló hasta el punto de la agresión física y provocó que este borrara el video oficial de su colaboración ‘Si sabe Ferxxo’, dejando únicamente la canción con un fondo estático.

Publicidad

A pesar del altercado, el cual llevó a los artistas a dejar de hablarse por un tiempo, Blessd aseguró que en la actualidad no guarda sentimientos negativos. El cantante enfatizó que, más allá de los problemas personales, lo más importante es el éxito profesional que ambos tienen en sus carreras profesionales.

"Lo bueno es que a todo el mundo le está yendo bien y que todo el mundo está haciendo billete", concluyó Blessd, señalando que prefiere enfocarse en su carrera y dejar atrás las polémicas que han marcado su trayectoria, como los roces que ha tenido con otros colegas como Ryan Castro.

Mira también: El regalazo que Yeison Jiménez le dio a su empleada: la hizo llorar