¿Karina García y Westcol juntos? La empresaria revela lo que realmente siente por el streamer

Karina García volvió a ser tema de conversación en redes sociales, tras hablar con sus seguidores abiertamente del vínculo que sostiene con Westcol. Para esto, la paisa usó su red social de TikTok y explicó su estado sentimental sobre el streamer y amigo personal.

Meses atrás se viene hablando de una posible relación entre los dos, debido a varios videos editados de los propios fanáticos mencionando una posible conexión entre los dos, además de la cercanía y el posible lenguaje corporal que tienen cuando se encuentran compartiendo juntos.

Situación por la cual, la creadora de contenido quiso poner fin a estos rumores y especulaciones, donde además aclaró la verdadera naturaleza de su relación con Westcol, para esto, decidió participar en un live del pódcast Tamoenvivo, y allí decidió hablar sinceramente con sus seguidores.



¿Por qué Karina García descarta una relación con Westcol?

Karina García aseguró que siente un gran cariño por él y admiración, sin embargo, no logra visualizar un futuro sentimental con este, esto debido a que los dos se encuentran en un punto muy diferente de su vida, destacando que ella ya es mamá de dos hijas, tiene una carrera formada y un hogar completo.

De igual forma, comentó que Westcol apenas está viviendo una etapa en la que sueña casarse, formar una familia y vivir experiencias que este debe descubrir. Por lo cual, es por estos motivos que la creadora de contenido afirma que dicho proceso ya lo vivió y ve inviable una relación con este.

Pese a eso, la empresaria aprovechó para resaltar las cualidades de Westcol, afirmando que lo ve como alguien atento y genuino en su manera de relacionarse con quienes quiere. Sumado explicó qué es un hombre detallista con sus amigos y amigas, sin dobles intenciones ni expectativas ocultas, y por esto es una persona cercana para ella.

Sumado a esto, reveló que gracias a su amistad con el streamer compartió grandes momentos como cenas, planes exclusivos o momentos de mucho apoyó emocional.

Finalmente, agradeció la ayuda que él le ha ofrecido en varios de sus proyectos personales, especialmente aquellos ligados a redes sociales, para ella las cosas están claras, lo que existe entre ellos es un lazo sincero, sin expectativas románticas, pero lleno de respeto y cariño.

