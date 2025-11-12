Karina García deja atrás a Altafulla y se le declara a un compañero en ‘La Mansión de Luinny’

Una de las celebridades que está generando reacción en redes sociales es Karina García, en especial por revelar varios aspectos de su vida personal en el reality La Mansión de Luinny. Sin embargo, en esta volvió a sorprender al dedicarle unas palabras a uno de sus compañeros en el concurso.

Por lo cual, durante una temática que hubo en el reality la modelo antioqueña decidió hacerle una entrevista al creador de contenido Rubisosa, en su sección "Una paisa en RD". Donde Karina aprovechó para preguntarle sobre unas miradas de él antes de entrar al reality.

Ante esto, el influenciador dominicano no dudó en responderle que sí la había mirado porque le había llamado la atención, pero que se había sentido tímido, por otro lado, le explicó que en el caso de meterse con alguien en la competencia sería con ella.



“Si me gusta una chica, me pongo tímido, porque me da miedo", afirmó el creador de contenido, situación que provocó que Karina García quedará en shock y se alcanzó a sonrojar debido a la confesión que le hizo el influencer dominicano. A lo que no dudo en responder.



¿Qué le dijo Karina García a Rubisosa tras estas palabras?

Una vez Karina García escuchó estas palabras, le explicó que: “Rubi, ¿qué te pasa? Me dio como calor, me gusta mucho tu sinceridad.” Sumado a esto, la modelo afirmó que le correspondió al influencer y le aseguró que a ella también le llamaba la atención, en especial al mencionar que es muy respetuoso con las mujeres.

“Eres un chico muy guapo, interesante y demasiado respetuoso con las mujeres”, destacó Karina García, donde además le explicó que se encuentra aprendiendo a tener un mejor dialecto en dominicano, además comentó que le llama la atención los hombres que tienen bastantes tatuajes.

Dicho comentario generó que las redes sociales se pronunciaron donde en un alto porcentaje se mostraron emocionados al ver que la influenciadora estaría pensando en darse una nueva oportunidad en el amor. Mientras que otros mencionaron la gran diferencia de edad que hay entre ellos.

No obstante, un pequeño sector trajo a colación el tema de Altafulla, asegurando que esto dejó claro que no hay chances de una reconciliación con el artista.

