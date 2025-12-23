Suspenden pico y placa en Bogotá durante diciembre: ya puedes sacar el carro

La suspensión del pico y placa en Bogotá durante diciembre ya es una realidad y se convierte en una de las medidas más consultadas por los conductores en la recta final del año. La Alcaldía Mayor confirmó que, con el objetivo de facilitar la movilidad en una de las temporadas más congestionadas, la restricción no aplicará en dos fechas clave que coinciden con celebraciones de fin de año y alta circulación vehicular.

Según lo anunciado, el pico y placa se levantará el viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026. Estos dos días no habrá restricción para vehículos particulares, lo que permitirá a ciudadanos y visitantes desplazarse con mayor facilidad durante los fines de semana posteriores a Navidad y Año Nuevo. La medida busca aliviar los corredores de entrada y salida de la ciudad, tradicionalmente colapsados en estas fechas.

Desde la administración distrital se explicó que, aunque diciembre suele ser un mes complejo para la movilidad debido a obras viales y alto flujo de vehículos, se hizo una revisión puntual del calendario. Tras ese análisis, se concluyó que estos dos viernes ameritaban una excepción para favorecer los desplazamientos masivos y reducir los tiempos de viaje en jornadas de alta demanda.

Es importante tener en cuenta que la suspensión del pico y placa aplica únicamente para esas dos fechas. El resto de los días hábiles de diciembre y enero se mantendrá la restricción bajo el esquema habitual de placas pares e impares. Por eso, las autoridades recomiendan a los conductores revisar con atención el calendario y no asumir que la medida se extenderá más allá de los días anunciados.

Más allá de diciembre, el panorama del pico y placa en Bogotá también trae novedades de cara a 2026. Aunque el alcalde Carlos Fernando Galán no ha confirmado cambios en la rotación tradicional de la medida entre semana, sí se anunciaron ajustes que impactarán directamente a ciertos conductores, especialmente a quienes circulan con vehículos matriculados fuera de la capital.

Pico y placa para 2026, ¿cómo funcionará?

Uno de los cambios más relevantes es la implementación del pico y placa los sábados para carros particulares con matrícula de otras ciudades o municipios. Esta restricción comenzará a regir en el primer semestre de 2026 y se aplicará dos sábados al mes, bajo el mismo esquema de placas pares e impares que funciona de lunes a viernes.

El horario de esta nueva medida será amplio: de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, lo que obliga a una planeación cuidadosa de los desplazamientos de fin de semana. En sábados con fecha par no podrán circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en sábados con fecha impar la restricción aplicará para las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Durante la etapa inicial, la Alcaldía adelantará una fase pedagógica, enfocada en informar a los conductores sobre el funcionamiento de la nueva norma. En este periodo no se impondrán sanciones económicas, pero una vez finalice, comenzará la aplicación plena de la medida.

Otro ajuste clave para 2026 tiene que ver con el Pico y Placa Solidario, especialmente para los vehículos no registrados en Bogotá. La tarifa de este permiso tendrá un incremento significativo, pasando de un recargo del 20 % a uno del 50 % para placas foráneas. Esto hará que circular sin restricción mediante este mecanismo sea considerablemente más costoso para quienes no tengan matrícula en la capital.

La administración distrital explicó que estas decisiones buscan ordenar la movilidad, reducir la congestión en fines de semana y fomentar que más vehículos se matriculen en Bogotá. Además, recordó que incumplir el pico y placa puede generar una multa económica elevada y la inmovilización del vehículo, una cifra que podría aumentar en 2026 con el ajuste del salario mínimo.

