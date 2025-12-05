Pico y Placa en Bogotá trae cambio inesperado en diciembre; motociclistas beneficiados

Cuando la ciudad vive un debate intenso sobre la posibilidad de extender el pico y placa a motociclistas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decidió no aplicar pico y placa en los días hábiles del viernes 26 de diciembre y del viernes 2 de enero.

Movimiento que despierta reacciones diversas entre ciudadanos, expertos en movilidad y gremios, también teniendo en cuenta el cambio estructural dirigido a los carros matriculados por fuera de Bogotá.

La administración distrital informó que desde el primer semestre de 2026 los vehículos particulares sin matrícula bogotana deberán cumplir una nueva regla, la cual corresponderá a dos sábados de restricción por mes, bajo un esquema que reducirá su movilidad durante los fines de semana.



Además, se definió un incremento del costo del permiso conocido como Pico y Placa Solidario, que subirá a un recargo del 20% al 50 % para este tipo de automotores.



Puedes ver: Aprobado nuevo pico y placa que incluye motos; ya es un hecho sin marcha atrás



¿Pico y placa beneficia a motociclistas?

La modificación al pico y placa en Bogotá, puede generar mejores condiciones de movilidad para los motociclistas, incluso si la medida no está dirigida directamente a ellos.

Este anuncio por parte de la alcaldía tiene un beneficio indirecto para los motociclistas, quienes constantemente enfrentan incertidumbre sobre si la medida se aplicará también a ellos.

Al conocerse con anticipación los días libres de restricción, los motociclistas pueden planificar mejor sus desplazamientos, evitando congestiones inesperadas y aprovechando vías más despejadas, lo que mejora su movilidad y seguridad en la ciudad.

Esto se debe tener en cuenta:



La administración distrital decidió levantar el pico y placa para el viernes 26 de diciembre y el 2 de enero de 2026, con el fin de facilitar la movilidad en una época de salidas y viajes de fin de año.

con el fin de facilitar la movilidad en una época de salidas y viajes de fin de año. Esa suspensión es puntual: no es que se suspenda todo enero, solo ese día específico, para ayudar con los desplazamientos en el recambio de año.

#Atención El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que no habrá pico y placa el viernes 26 diciembre de 2025 y el 2 de enero del 2026. Según el alcalde, la medida no se extiende a lo largo de diciembre por la cantidad de obras que hay en curso. pic.twitter.com/vZWJOEK4wY — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 5, 2025

Publicidad

¿Cuál es el nuevo sistema de pico y placa para los carros matriculados fuera de Bogotá?

El Distrito describió un sistema que busca equilibrar carga tributaria y uso de la infraestructura vial. Los carros registrados en otros municipios usarán permanentemente las vías de Bogotá, lo que crea un desgaste considerable sin contribuir al recaudo local de manera equivalente. Por esto, las modificaciones incluyen:



Dos sábados al mes de restricción para carros no matriculados en Bogotá.

para carros no matriculados en Bogotá. Incremento del valor del permiso solidario, con un recargo del 50 %.

Aplicación del horario habitual: de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Excepciones para vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, transporte público, personas con discapacidad y otros incluidos en la norma vigente.

Puedes leer: Nueva ley haría que propietarios pierdan su casa por culpa de sus inquilinos

Publicidad

Autoridades resaltan que una parte notable de los automotores que circulan en Bogotá están registrados en municipios vecinos, lo que genera un desbalance financiero, puesto que la capital recibe una carga alta de uso vial, pero sin recaudo equivalente en impuestos.

Además, según la alcaldía, en la última década se evidencia una disminución en la matrícula local, lo que representa pérdidas fiscales significativas. Con el nuevo ajuste, el gobierno busca corregir esa tendencia y promover responsabilidad compartida entre quienes circulan a diario por la ciudad.



¿Qué debe hacer un conductor con carro matriculado fuera de Bogotá?

Si circula frecuentemente por la capital, considerar matricular el vehículo en Bogotá: esto evitaría la restricción de los sábados y minimizaría gastos adicionales.

esto evitaría la restricción de los sábados y minimizaría gastos adicionales. Si decide usar su carro en días restringidos, adquirir el permiso 'Solidario' teniendo en cuenta que la tarifa será 50 % más cara que la estándar.

más cara que la estándar. Verificar el tipo de vehículo: si su carro está entre las excepciones (eléctrico, híbrido, etc.), podría estar exento.

si su carro está entre las excepciones (eléctrico, híbrido, etc.), podría estar exento. Estar atento a los comunicados oficiales que definan fechas exactas de implementación, ya que la medida arrancará en el primer semestre de 2026.

¿Cómo se verán afectados los conductores con la nueva medida de pico y placa?

Los propietarios de carros sin matrícula bogotana deberán organizar sus desplazamientos con más cuidado, pues quienes deseen moverse los días restringidos necesitarán pagar el permiso especial con el aumento. Otros pueden tomar la decisión de trasladar su registro vehicular a la capital, lo que podría modificar el panorama tributario de los próximos años.

En municipios cercanos existen inquietudes, ya que muchos ciudadanos viajan constantemente a Bogotá por trabajo o trámites. El debate regional continúa y se espera diálogo entre administraciones para ajustar la coordinación metropolitana.

El Distrito adelantará un proceso de socialización para explicar fechas exactas, fases de implementación y lineamientos finales. Mientras tanto, la discusión pública sobre motociclistas, permisos especiales y movilidad sostenible continúa, lo que influirá en decisiones futuras.

