Tren de la Sabana anuncia su plan navideño 2025-2026 con recorridos nocturnos especiales

El operativo navideño del Tren de la Sabana, conocido como Tren de la Navidad, vuelve a ponerse en marcha desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026, ofreciendo un recorrido nocturno especial para todos aquellos que buscan combinar el encanto del ferrocarril con el ambiente festivo del fin de año.

Adiconla a esto, la administración anunció que habrá excepciones: no prestará su servicio los días 24 y 31 de diciembre.

Qué incluye el recorrido del Tren de la Sabana en Navidad

Punto de salida / regreso: costado occidental del Centro Comercial Gran Estación.



Itinerario: la salida está programada para las 6:45 p.m. Desde allí, el tren llega a la estación Usaquén (aprox. 7:15 p.m.), donde los pasajeros pueden bajar para disfrutar de música, ambientación, fotos con la locomotora encendida y ambiente navideño.

Luego continúa hacia La Caro (en Chía, Cundinamarca), con llegada prevista a las 8:50 p.m. Para ese punto, se ha preparado un show de fuegos artificiales como parte del espectáculo.

El regreso contempla una nueva parada en Usaquén (llegada a las 10:10 p.m.) y retorno a Gran Estación para finalizar el circuito hacia las 10:45 p.m.

Para comodidad de los pasajeros, los vagones contarán con sillas reclinables, baños y tiquetes numerados. Se aclara que no se permite el ingreso de mascotas en el tren.

Precio y venta de tiquetes para el Tren de la Sabana en diciembre

El pasaje para esta experiencia tiene un valor de 72.000 pesos por persona. Los tiquetes pueden adquirirse en estaciones de venta como la de Usaquén o La Sabana, o a través del portal oficial de venta de entradas. En el caso de niños menores de 3 años que viajen en brazos de sus padres, no se requiere que tengan tiquete.

Muchas de las actividades complementarias coinciden con el cronograma decembrino de alumbrados, muestras artísticas y otros eventos propios de la celebración de fin de año.

Además, esta versión navideña del tren representa una opción de ocio nocturno que se diferencia de los planes que se realizan usualmente en la capital, permitiendo disfrutar de un trayecto tranquilo, una experiencia distinta dentro y fuera de la ciudad y la posibilidad de moverse sin depender exclusivamente del transporte que se usa habitual.

