Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:¿GREEICY RENDÓN EMBARAZADA?
DUA LIPA EN BOGOTÁ
CASO CANTÓN NORTE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Tren de la Sabana anuncia su plan navideño 2025-2026 con recorridos nocturnos especiales

Tren de la Sabana anuncia su plan navideño 2025-2026 con recorridos nocturnos especiales

El tradicional Ferrocarril iniciará su operación de temporada con nuevas fechas y un recorrido nocturno que atraerá a familias y turistas durante el fin de año.

Tren de la Sabana
Tren de la Sabana y sus recorridos en Navidad
Foto: @HistoriaFotBog
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de nov, 2025

El operativo navideño del Tren de la Sabana, conocido como Tren de la Navidad, vuelve a ponerse en marcha desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 9 de enero de 2026, ofreciendo un recorrido nocturno especial para todos aquellos que buscan combinar el encanto del ferrocarril con el ambiente festivo del fin de año.

Adiconla a esto, la administración anunció que habrá excepciones: no prestará su servicio los días 24 y 31 de diciembre.

Puedes leer: Villa de Leyva prende la Navidad con el Pueblo de Belén; un pesebre en vivo y realista

Qué incluye el recorrido del Tren de la Sabana en Navidad

Punto de salida / regreso: costado occidental del Centro Comercial Gran Estación.

Itinerario: la salida está programada para las 6:45 p.m. Desde allí, el tren llega a la estación Usaquén (aprox. 7:15 p.m.), donde los pasajeros pueden bajar para disfrutar de música, ambientación, fotos con la locomotora encendida y ambiente navideño.

Luego continúa hacia La Caro (en Chía, Cundinamarca), con llegada prevista a las 8:50 p.m. Para ese punto, se ha preparado un show de fuegos artificiales como parte del espectáculo.

El regreso contempla una nueva parada en Usaquén (llegada a las 10:10 p.m.) y retorno a Gran Estación para finalizar el circuito hacia las 10:45 p.m.

Para comodidad de los pasajeros, los vagones contarán con sillas reclinables, baños y tiquetes numerados. Se aclara que no se permite el ingreso de mascotas en el tren.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Juguetería con descuentos del 75% para regalos de Navidad
    Juguetería con descuentos del 75% para regalos de Navidad
    /Foto: IA (imagen referencial)
    Información de servicio

    Juguetería sorprende con descuentos de hasta el 70% para regalos de Navidad

  2. Niño que pide árbol de navidad
    La historia de pide y su deseo de navidad
    Foto: capturas de pantalla de 'El Agropecuario'
    Virales

    El tierno deseo de Navidad de un niño: un árbol para compartir con su abuelita

Precio y venta de tiquetes para el Tren de la Sabana en diciembre

Publicidad

El pasaje para esta experiencia tiene un valor de 72.000 pesos por persona. Los tiquetes pueden adquirirse en estaciones de venta como la de Usaquén o La Sabana, o a través del portal oficial de venta de entradas. En el caso de niños menores de 3 años que viajen en brazos de sus padres, no se requiere que tengan tiquete.

Te puede interesar

  1. Países que no celebran la Navidad por diferentes motivos
    Países que no celebran la Navidad, imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Sociedad

    Países donde no se celebra la Navidad ni el Año Nuevo: razones detrás de estas decisiones

  2. Razones de disgusto hacia la Navidad según psicólogos
    Personas que no les gusta la Navidad, esto dice la psicología
    foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Salud y Bienestar

    No todos aman la Navidad: lo que revela la psicología de quienes la evitan

Muchas de las actividades complementarias coinciden con el cronograma decembrino de alumbrados, muestras artísticas y otros eventos propios de la celebración de fin de año.

Puedes leer: Elementos que debes poner en árbol de Navidad para activar abundancia; amuletos de energía

Además, esta versión navideña del tren representa una opción de ocio nocturno que se diferencia de los planes que se realizan usualmente en la capital, permitiendo disfrutar de un trayecto tranquilo, una experiencia distinta dentro y fuera de la ciudad y la posibilidad de moverse sin depender exclusivamente del transporte que se usa habitual.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Bogotá

Navidad

Fin de año