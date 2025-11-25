Villa de Leyva prende la Navidad con el Pueblo de Belén; un pesebre en vivo y realista

Una de las épocas más esperadas en Colombia es la temporada navideña en la que los alumbrados y festividades aumentan el atractivo turístico y hacen que los planes de amigos y familias sean mucho más llamativos.

En Colombia hay varias ciudades que se destacan por sus alumbrados y decoraciones que terminan siendo las predilectas de miles de personas; Villa de Leyva, en Boyacá, es uno de estos destinos turísticos más emblemáticos y que en este cierre de año vuelve a encender la temporada decembrina con una propuesta que promete atraer a miles de visitantes.

Del 1 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, el municipio presentará El Pueblo de Belén, considerado el pesebre en vivo más grande de Colombia, una experiencia que combina arte, tradición y puesta en escena para toda la familia.



El evento ocupará un espacio de 10.000 metros cuadrados y reunirá a más de 30 artistas en escena. Los asistentes recorrerán un circuito de 32 estaciones, que incluye dramatizaciones, ambientaciones históricas y escenas que recrean pasajes conocidos de la Navidad.



El recorrido completo tiene una duración aproximada de una hora y 20 minutos, pensado especialmente para familias, niños y viajeros que buscan experiencias culturales durante la temporada.



Escenarios que recrean la historia

El Pueblo de Belén ofrecerá representaciones de lugares y momentos propios de la tradición cristiana de hace más de 2.000 años. Escenas del nacimiento de Jesús, pasajes cotidianos de la época y reconstrucciones de la vida en Belén harán parte del recorrido, mezclando actuación, ambientación sonora y elementos visuales de gran formato.

Además, esta edición incluirá varias novedades destacadas:



Adaptación de El Arca de Noé, presentada como un segmento especial dentro del circuito.

Más de 30 figuras de animales en fibra de vidrio, elaboradas para complementar la experiencia visual.

Una granja con animales reales, que permitirá la interacción de los más pequeños.

Novenas en vivo durante toda la temporada.

Invitados sorpresa que participarán en algunas de las presentaciones.

Los organizadores estiman que el Pueblo de Belén recibirá más de 150.000 visitantes, cifra que dinamizará los sectores de hospedaje, gastronomía, comercio y transporte en Villa de Leyva. La producción está a cargo de MV Producciones, empresa que cuenta con más de 10 años de experiencia en espectáculos de gran formato en Colombia.

Con esta propuesta, Villa de Leyva reafirma su posición como uno de los epicentros navideños más importantes del país. Luces, representaciones vivas, arte y tradición se combinarán para ofrecer un espectáculo que busca cautivar tanto a residentes como a turistas nacionales y extranjeros.

El Pueblo de Belén se convierte así en una invitación para encender la Navidad, no solo con luces, sino con una experiencia inmersiva que revive la magia de una de las celebraciones más significativas para los colombianos.