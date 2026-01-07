Teófilo Gutiérrez rompe el silencio sobre su futuro en Junior tras quedar sin contrato

La pretemporada del Junior de Barranquilla arrancó con novedades que no pasaron desapercibidas. Este lunes, durante la jornada de exámenes médicos del plantel profesional, la presencia de Teófilo Gutiérrez llamó de inmediato la atención y reactivó el debate sobre su continuidad en el equipo rojiblanco, justo cuando su contrato se encuentra vencido.

Puedes leer: Aida Victoria aparece sin ropa en pleno en vivo de Teo Gutiérrez

El delantero, de 40 años, llegó al lugar con su estilo habitual, tranquilo y sin esquivar a los medios. Consultado sobre su situación contractual, respondió con una frase que mezcló humor y expectativa: “Vengo es a cobrar un cheque”, dijo entre risas.

Acto seguido, añadió: “Ahora a arreglar con los jefes”, dejando claro que aún no hay una decisión oficial, pero sí conversaciones abiertas.

La aparición de Teo no fue un detalle menor. Su presencia en los exámenes médicos se interpretó como una señal de que las puertas no están cerradas y que su nombre sigue sobre la mesa en la planificación deportiva del club para la nueva temporada.

Publicidad

Puedes leer: Desgarrador mensaje de Teo Gutiérrez despidiendo a su tío; apareció sin vida

Publicidad

Renovaciones pendientes y debate interno

El caso de Teófilo Gutiérrez no es el único que ocupa a la dirigencia del Junior por estos días. Con el inicio de una nueva temporada, el club analiza varias situaciones contractuales que definirán el rumbo del equipo en los próximos meses.

En el interior de la institución hay posturas divididas sobre la continuidad del atacante. Un sector de los directivos considera que su permanencia es valiosa por el peso que tiene en el grupo, el respaldo de la hinchada y su identificación con el club. Para este grupo, Teo sigue siendo una figura que suma dentro y fuera del campo.

Otro sector, en cambio, evalúa la posibilidad de liberar ese cupo para la llegada de un refuerzo que tenga mayor impacto deportivo inmediato. La edad del jugador y la necesidad de refrescar la plantilla son argumentos que también pesan en la discusión.

Teófilo no se guardó nada Foto: Instagram @teogutierrez_

Además de Teófilo Gutiérrez, Junior deberá resolver pronto el futuro de otros nombres importantes. Las situaciones contractuales de Yimmi Chará, Carlos Bacca y Javier Báez también hacen parte de la agenda prioritaria de la directiva rojiblanca.

En contraste, la salida de Didier Moreno parece estar más cerca de concretarse. El mediocampista analiza propuestas de equipos de Medellín y Bogotá, lo que podría marcar uno de los primeros movimientos oficiales del mercado para el club barranquillero.