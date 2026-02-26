Estos son los subsidios y bonos que ofrecen Compensar y el ICBF para mujeres embarazadas

En Colombia existen distintos programas sociales pensados para acompañar a mujeres embarazadas, especialmente a aquellas que atraviesan dificultades económicas.

Estas ayudas buscan garantizar que durante la gestación puedan contar con respaldo en temas de salud, alimentación y orientación, además de apoyo financiero en algunos casos.

El embarazo representa una etapa de cambios físicos, emocionales y también económicos. Muchas familias deben reorganizar su presupuesto para cubrir consultas médicas, vitaminas, exámenes, transporte y artículos para el bebé.



Por esa razón, el Estado y algunas entidades públicas desarrollan programas dirigidos a reducir esa carga y ofrecer acompañamiento integral.

¿Cuáles son los bonos del ICBF para mujeres embarazadas?

Uno de los principales actores es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conocido como ICBF. Esta entidad trabaja en la protección de la niñez y el fortalecimiento familiar, e incluye dentro de su oferta programas dirigidos a madres gestantes y lactantes.

Bonos o apoyos económicos para cubrir gastos básicos.

Acompañamiento nutricional durante el embarazo.

Orientación sobre cuidados prenatales y preparación para el parto.

Seguimiento profesional para promover el bienestar de la madre y el bebé.

Talleres educativos sobre lactancia y primeros cuidados del recién nacido.



Además del ICBF, algunas cajas de compensación familiar ofrecen subsidios económicos para mujeres embarazadas afiliadas.

Algunas cajas de compensación familiar ofrecen apoyos específicos para mujeres embarazadas afiliadas. Un caso es el subsidio que entrega Compensar, dirigido a gestantes que cumplen ciertas condiciones dentro de su sistema.

¿Qué ofrece el subsidio de Compensar para mujeres embarazadas?

Un apoyo económico que puede entregarse en varios pagos.

Un monto destinado a cubrir necesidades básicas durante el embarazo.

Entrega a través de bono o tarjeta para redimir en establecimientos autorizados.



Este beneficio está pensado para ayudar en la compra de productos como alimentos, artículos de aseo personal o medicamentos relacionados con la etapa de gestación a los afiliados que se encuentren dentro de la categoría A y B.

Requisitos generales que suelen solicitar

Estar afiliada a Compensar en categoría A y B.

Estar en estado de embarazo y presentar certificación médica.

Cumplir con las semanas mínimas de gestación exigidas por el programa que son 10 semanas.

Tener los ingresos del grupo familiar no deben superar los seis (6) smmlv.

La disponibilidad puede variar según el municipio o departamento. Por eso, lo más recomendable es consultar directamente en los puntos de atención del ICBF, en la alcaldía local o en la caja de compensación correspondiente para recibir información actualizada.

Más allá del apoyo económico, estos programas buscan que las mujeres embarazadas cuenten con información clara y acompañamiento constante durante esta etapa. El acceso a controles médicos y orientación adecuada puede contribuir a una gestación más segura.