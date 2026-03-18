Kris R confirma concierto en Bogotá: fecha, lugar y detalles que debes saber

Kris R anunció un nuevo concierto en Bogotá, con el que llegará a un escenario de gran formato en la capital con su propuesta ‘El Trap de Kolombia’. El evento hace parte de un momento clave en su carrera, marcado por el crecimiento de su música en plataformas digitales.

Temas como ‘Las Piponas’ y ‘TRAPHPHONE’ han impulsado su reconocimiento reciente, al igual que colaboraciones con artistas como Ryan Castro, Blessd y J Balvin. A esto se suma el lanzamiento de ‘Una Valija En Sentimiento’, un EP con el que amplió su alcance y fortaleció su presencia dentro del género urbano.

Puedes leer: Fanática sorprende a Eros Ramazzotti mostrándole de más en pleno concierto



Su estilo se mueve entre sonidos del trap y elementos del R&B, lo que le permite explorar distintas formas dentro del género. Con este concierto, el artista suma un nuevo paso en su recorrido y entra en escenarios de mayor capacidad dentro del circuito musical del país.



¿Cuándo es el concierto de Kris R en Bogotá?

El artista urbano confirmó su concierto en Bogotá para el próximo 23 de octubre de 2026. El evento se realizará en el Movistar Arena, uno de los escenarios más utilizados para espectáculos musicales en la ciudad.

De acuerdo con la información disponible, la apertura de puertas está prevista para las 8:00 p. m., mientras que el inicio del show sería hacia las 10:00 p. m., aunque estos horarios pueden presentar ajustes el día del evento.

Puedes ver: " target="_blank" rel="nofollow noreferrer noopener" type="text/html" data-cms-ai="0">La "elegida" de Marc Anthony: Nathy Peluso logra lo que ninguna mujer pudo en 30 años

Publicidad

¿Qué precio tienen las boletas para el concierto de Kris R?

Las boletas estarán disponibles a través de la plataforma autorizada Tuboleta, con un sistema de venta por etapas. Inicialmente se habilita una preventa para ciertos usuarios y luego se abre la venta general al público.

Hasta el momento, los precios pueden variar según la ubicación dentro del escenario y la etapa de venta. En eventos similares, los valores cambian de acuerdo con zonas como graderías, platea o espacios preferenciales.

Publicidad

También se manejan opciones diferenciadas para público general y zonas específicas, por lo que se aconseja revisar con detalle las condiciones antes de realizar la compra.



Tribuna fan sur: $329.000

$329.000 Platea: $180.000

$180.000 Segundo piso (202-205 / 215-218): $200.000

$200.000 Segundo piso (206-207 / 213-214): $170.000

$170.000 Segundo piso (208-212): $140.000

El concierto contará con condiciones específicas para el ingreso de asistentes. Según la información conocida, podrán ingresar personas desde los 14 años, siempre que los menores estén acompañados por un adulto responsable y cuenten con entrada individual.

Además, existirán zonas habilitadas para menores de edad, en las que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas. Estas medidas hacen parte de la logística habitual en este tipo de eventos masivos.

