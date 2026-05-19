Murió Totó La Momposina: Colombia llora la pérdida de la reina del folclor

Se confirmó este martes 19 de mayo de 2026 el fallecimiento de Totó La Momposina, la voz más representativa de la identidad sonora de Colombia, a los 85 años de edad.

La maestra del folclor, que llevó los ritmos de nuestra tierra a los escenarios más prestigiosos del mundo, se encontraba en México al momento de su partida, según informaron fuentes oficiales y su equipo de trabajo.

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El anuncio de su fallecimiento fue validado por su mánager, Carolina Gotok, y respaldado por un emotivo mensaje del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, entidades que han destacado la importancia incalculable de su obra para la historia cultural del país.



¿Quién era Totó La Momposina?

La artista, nacida bajo el nombre de Sonia Bazanta Vides en Talaigua, departamento de Bolívar, dejó de existir físicamente, pero su eco seguirá retumbando en cada tambor que suene en el Caribe.

Una trayectoria marcada por la tradición y el mundo Desde la década de 1970, Totó La Momposina se convirtió en una embajadora incansable de la música tradicional colombiana.

Su misión fue clara desde el principio: rescatar y potenciar los sonidos que nacieron en el corazón de los pueblos ribereños.

A lo largo de su carrera, recorrió decenas de países, logrando que audiencias de diversas culturas se rindieran ante la magia de la cumbia, el porro, el mapalé y el bullerengue.

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Su capacidad para enriquecer la música tradicional y presentarla con una fuerza renovada permitió que el folclor nacional fuera visto con otros ojos a nivel internacional.

Ella no solo cantaba; ella contaba la historia de un país a través de sus letras y sus movimientos de bailarina, consolidándose como la divulgadora por excelencia de la riqueza rítmica del Caribe.

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El retiro y sus últimos momentos en el escenario Aunque su energía parecía inagotable, la salud de la cantante empezó a mostrar signos de desgaste en los últimos años.

Fue en 2022 cuando la maestra decidió decirle adiós a las presentaciones en vivo, eligiendo el Festival Cordillera en Bogotá como el escenario para su despedida triunfal.

Desde aquel momento, se retiró de la vida pública debido a diversas afecciones en su salud que la mantuvieron alejada de los micrófonos, pero nunca del cariño de sus seguidores.

Su estancia en México durante sus últimos días marca el final de un capítulo dorado para la música latina.

A pesar de la distancia física, su conexión con Colombia permaneció intacta, y su equipo se ha encargado de mantener vivo su legado mientras el país asimila la pérdida de una de sus figuras más icónicas.

Un homenaje a la altura de una leyenda La despedida de Totó La Momposina no será silenciosa. Se ha confirmado que el próximo 27 de mayo se llevará a cabo un gran homenaje en el Capitolio Nacional, en la ciudad de Bogotá.

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Este evento busca reunir a sus seguidores, amigos y colegas para recordar a la "eterna momposina" que puso a bailar al planeta entero con el ritmo de su tierra.

Carolina Gotok, su mánager, indicó que los familiares de la artista que residen en el exterior ya se encuentran organizando su viaje a Colombia para participar en este tributo.

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Se espera que el cuerpo de la maestra sea trasladado a la capital colombiana para que, junto a los Tambores de Totó, se le rinda un último adiós rodeado de la música que ella tanto amó y defendió.

El Ministerio de las Culturas resumió el sentir de toda una nación al referirse a ella como la maestra que escribió un capítulo entero de la historia cultural de Colombia, potenciando la música tradicional y llevándola a niveles de excelencia nunca antes vistos.

