El significado de las manchas halladas en carro donde desaparecieron a Yulixa Toloza

La desaparición de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, quien fue vista por última vez en una clínica estética en el barrio Venecia de Bogotá. En las últimas horas, el caso dio un giro trascendental con el hallazgo del vehículo en el que habría sido trasladada y se realizaron dos capturas, además de que este tenía una manchas verdes al momento de ser tomado por las autoridades.

Este lunes 18 de mayo, se conoció la recuperación del Chevrolet Sonic gris ceniza, de placas UCQ-340, en un sector residencial de Cúcuta. Sin embargo, muchas personas notaron que varias partes del vehículo estaban cubiertas por un color verde intenso, comentario que también se evidenció en redes sociales, al punto que se especuló con daños o alteraciones.

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Sin embargo, se conoció que el color verde corresponde a un polvo químico de investigación forense, el cuál se trata de pintura fluorescente, utilizados por los equipos de criminalística para marcar, inspeccionar y buscar rastros de ADN. Usado en esta ocasión para buscar rastros sobre Yulixa Toloza.



De igual forma, se conoció que este químico de color verde intenso es particularmente efectivo para revelar huellas dactilares que no son visibles a simple vista, permitiendo a los investigadores reconstruir quiénes estuvieron dentro del automotor.

¿Qué encontró la Sijin dentro del vehículo donde estaba Yulixa Toloza?

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Resultados preliminares de la inspección científica arrojaron datos específicos, afirmando que no se encontraron rastros de sangre ni otros fluidos corporales en el interior del carro, pero si se logró encontrar huellas dactilares y rastros de cabello, pese a esto, advirtieron que los resultados finales se demorarán días en salir.

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Por otro lado, se conoció que gracias al rastreo de cámaras de seguridad y el análisis técnico permitieron establecer que los sospechosos huyeron de Bogotá buscando la frontera con Venezuela. Hasta el momento, se han emitido cinco órdenes de captura, de las cuales ya hay dos rindiendo testimonio a las autoridades.

Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado: Ciudadanos venezolanos señalados de ocultar el vehículo y participar en la logística de la fuga, siendo uno de ellos familiar de la dueña del establecimiento, María Fernanda Martínez.

De igual forma, se conoció que la pareja sentimental de Fernanda y el falso cirujano que realizó el procedimiento a Yulixa Toloza son buscados por las autoridades. Mientras tanto, las autoridades continúan con el cuerpo de la mujer de 52 años.

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