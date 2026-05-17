Diva Jesurum rompe el silencio y recuerda cómo perdió un hijo en plena transmisión en vivo

Diva Jesurum, reconocida presentadora decidió abrir su corazón sobre uno de los momentos más complejos de su vida, esto para el pódcast Geniales y mayores que yo, confesó haber enfrentado la pérdida de dos hijos, uno de ellos durante una transmisión en directo.

A lo largo de su intervención, la comunicadora relató que perdió a un bebé cuando estaba en la cobertura del Reinado Nacional de Belleza. Mientras millones de colombianos sintonizaban la transmisión, Diva atravesaba un aborto espontáneo frente a las cámaras, pese a eso decidió seguir adelante.

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“Yo perdí dos hijos, uno de ellos transmitiendo el Reinado Nacional de Belleza, yo estaba al aire y sentía la humedad, pero yo estaba sonriendo y contándole a Colombia lo del reinado”, relató Diva Jessurum, subrayando el nivel de presión que enfrentaba para mantener una imagen impecable, pese a lo que ocurría en su cuerpo.



Posteriormente, la periodista volvió a enfrentarse a una situación similar durante la creación de su programa 'Se dice de mí'. Allí, explicó que decidió continuar con las grabaciones y viajes por distintas regiones del país sin informar a nadie sobre su estado de gestación. Sin embargo, después de una ecografía confirmó que el bebé no tenía signos vitales.



¿Qué más comentó Diva Jesurum sobre la pérdida de sus bebés?

Sumado a lo anterior, también explicó que hubo falta de apoyo de su pareja de aquel entonces. Diva Jessurum recordó que, tras confirmarse la pérdida, debió enfrentar el duelo sola: “Esa persona no me apoyó... el 31 de diciembre me hicieron el legrado y él se quedó rumbiando en Cartagena”.

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Por otro lado, también la periodista recordó cuando le diagnosticaron cáncer de mama triple negativo en etapa dos. Al igual que con sus embarazos, decidió llevar el tratamiento en total reserva para evitar la lástima de los demás, pero además para seguir protegiendo su puesto laboral.

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“Mi vida hizo una pausa”, confesó al recordar el impacto del diagnóstico. Durante meses, la presentadora ajustó los encuadres de sus programas y utilizó técnicas de maquillaje para disimular la pérdida de cabello y pestañas provocada por la quimioterapia.

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Finalmente, compartió que tras superar estas pruebas y ser reconocida internacionalmente en la Universidad de La Sorbona como Personalidad del Año en Comunicaciones, Diva Jessurum reflexiona hoy sobre el "alto costo" de la fama y todo lo que pasó por seguir en su trabajo.