Claudia Lozano, de Noticias Caracol, revela doloroso proceso de salud; al borde la muerte

La reconocida presentadora y modelo paisa Claudia Lozano, una de las caras más queridas del entretenimiento en Noticias Caracol y Show Caracol, habló sobre la emergencia médica que la mantuvo ausente de las cámaras durante un período de aproximadamente dos meses.

En un testimonio emotivo, la comunicadora describió cómo una molestia inicial se transformó rápidamente en una crisis de salud que la dejó al borde de la muerte.

Su relato, compartido en el programa de entretenimiento La Red, detalla una odisea hospitalaria que incluyó una cirugía abdominal de siete horas y un total de cinco intervenciones quirúrgicas complejas.



La magnitud de su recuperación fue catalogada por su equipo médico como un verdadero "milagro médico", una perspectiva que la propia Lozano ahora abraza con gratitud.

Lo que comenzó como una jornada normal de trabajo en Caracol, cambió por completo. Lozano, quien se sentía "supuestamente bien", fue asaltada de repente por un dolor abdominal tan intenso que la obligó a acudir de urgencia a una clínica.

Mientras esperaba atención, su estado se deterioró velozmente, experimentando vómitos y un dolor que crecía sin control. A partir de ese momento, sus recuerdos se vuelven difusos: "De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”.

¿Qué tenía Claudia Lozano?

El diagnóstico al despertar fue impactante y la gravedad de su condición se reveló crítica. La presentadora sufría una filtración de sangre dentro del abdomen.

Los médicos confirmaron que una arteria se había abierto súbitamente, provocando una hemorragia interna que llegó a acumular la alarmante cifra de tres litros de sangre en su cavidad abdominal.

El equipo de salud le comunicó que la ventana de tiempo para su supervivencia era mínima; si hubiera demorado un poco más en llegar al centro asistencial, "no lograría sobrevivir".

Para contrarrestar la hemorragia, fue necesario someterla a una intervención de urgencia que se prolongó durante siete horas, donde los cirujanos tuvieron que abrir su abdomen para retirar la acumulación sanguínea y detener el sangrado.

La causa exacta de la ruptura arterial nunca pudo ser determinada con precisión por los médicos, lo que subraya la excepcionalidad de su caso y la razón por la cual su recuperación es vista como un milagro.

Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Lozano permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un extenso periodo que abarcó un mes y dos semanas.

Durante su convalecencia, enfrentó un proceso lleno de intenso dolor y graves complicaciones postoperatorias. La complejidad del caso exigió cuatro reingresos adicionales al quirófano.

La presentadora narró que, de manera inesperada, sufrió una trombosis, un evento que puso en riesgo su recuperación. A esto se sumó una seria infección, la cual también demandó una nueva cirugía. La suma de estas crisis y procedimientos la llevó a pasar un total de cinco veces por el quirófano.

En medio de la lucha física, la comunicadora también enfrentó una profunda crisis emocional. El dolor era constante, "Todos los días eran de intenso dolor", afirmó Lozano.

Esta agonía se vio agravada por la endometriosis que padece desde hace años, una condición crónica que, según sus propias palabras, le produce gran sufrimiento.

Exhausta por la intensidad de los procedimientos y el dolor crónico, Lozano confesó haber llegado a un punto de desesperanza. En esos días oscuros, le pidió a Dios que su sufrimiento terminara: “Ya no quiero más, ya es justo. Me ha pasado demasiado. No quiero más…”.

Pese a las dificultades, la presentadora de Noticias Caracol destacó el incondicional apoyo de su familia, con sus padres viajando a Bogotá para acompañarla, y la solidaridad de sus compañeros de trabajo.

Resaltó un gesto particularmente conmovedor por parte de su colega y amiga Alejandra Giraldo, quien le llevó a su perrita a la clínica, un momento que describió como "el regalo más lindo" de su estancia hospitalaria.

