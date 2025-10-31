Linda Palma hace delicada confesión sobre su relación: "Soy una carga"

Linda Palma, presentadora de Noticias Caracol concedió una entrevista donde reveló varios aspectos de su vida personal, en especial cuando tuvo que enfrentar el diagnóstico de Esclerosis Múltiple y también habló de cómo esta enfermedad le afectó su vida personal en muchos aspectos.

A lo largo de su conversación en el podcast Charlas Divinas by Mafe García, Linda Palma comentó que le llegó a plantear a su esposo la posibilidad de terminar la relación debido a la compleja situación que se encontraba viviendo. Pues sentía que significaba una gran responsabilidad para sus seres queridos debido a la falta de fuerza en las piernas, coordinación y la pérdida de otras habilidades.

"Cuando yo ya me veía muy mal, acostada en la cama, sin ser capaz de hacer muchas cosas, pues le decía a él 'no tiene sentido que sigas conmigo. Tú eres un hombre joven, digamos que estás saludable, tienes una vida por delante, ¿para qué te vas a quedar conmigo si soy una carga?' Suena horrible, perdón, una palabra horrible", comentó.

¿Cómo reaccionó el esposo de Linda Palma ante su propuesta?

Además agregó que llegó a repetirle este comentario varias veces a su pareja, y según Linda Palma su esposo la interrumpió y le pidió que no volverá a realizar este tipo de propuestas, debido al amor que siente por ella es inmenso y la iba acompañar en su proceso de recuperación.

"Me dijo 'no, no la he luchado todavía. Toca seguirla luchando, yo voy estar aquí para apoyarte, nada de eso'. Él nunca se pone bravo conmigo, la verdad es súper relajado, pero se ponía ya como serio y me decía cómo 'no, ya no más'", explicó.

Finalmente, Linda Palma aprovechó este espacio para agradecerle a su pareja por el apoyó que le brindó en esta situación y ser una persona clave en la recuperación, pese a que en esos momentos no estaban casados.

Sumado a esto, la presentadora y modelo comentó que fue gracias a su fue a Dios que logró salir adelante de este diagnóstico, debido a que según ella afirmó que no debería estar caminando y no debería estar manejando su vehículo porque llegó a perder un gran porcentaje de sus reflejos.

