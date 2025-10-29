Nataly Umaña da detalles de incómodo momento en la “cama” con Diego Trujillo: “Era muy niña”

Nataly Umaña tomó mayor reconocimiento debido a que hizo parte de una fuerte polémica en el triángulo amoroso junto a Alejandro Estrada y Miguel Melfin. Sin embargo, la actriz pasó por una entrevista para Los Impresentables, donde respondió varias preguntas incluyendo una relacionada con Diego Trujillo.

A lo largo de la conversación, Nataly Umaña confesó cuál fue el peor beso que recibió, esto con base a su experiencia en las diferentes producciones en las que participó. Donde recalcó que fue en una escena con Diego Trujillo, esto debido a la juventud que tenía en aquel entonces.

Puedes leer: Diego Trujillo habla sobre su hijo y hace extraña confesión: “Es aterrador”



“Yo creo que no es que haya sido el peor, sino por algo de nervios, fue justo en Los Reyes y con Diego Trujillo (...) Lo que pasa es que yo era muy niña, era mi segunda producción y era comedia, pero mi primer llamado me acuerdo de que fue la escena en la que yo estaba en la cama con él, dándonos muchos besos y teniendo una escena de cama”, dijo Nataly.

¿Qué más reveló Nataly Umaña de Diego Umaña?

Sumado a esto, la actriz recordó que todo sucedió debido a la falta de experiencia, debido a que Nataly en aquel entonces se considero como una mujer tímida, no se sintió con toda la confianza pese a que intentó concentrarse en el libreto y en cada una de las palabras del director, a lo largo de la escena.

Puedes leer: Nataly Umaña reveló detalles inéditos tras su separación, ¿está más feliz?

Publicidad

“Cuando empiezan a grabar, si sufres de pena, si vas a cuestionarte y a repetir, hay más equivocaciones, entonces hay que dejar la pena a un lado y entregarse completamente. Así pasó, pero solamente Dios sabe lo que yo sentía por dentro, porque me daba pena que me cogiera, que me besara, con la cámara, la nalga, la pierna, la ropa”, recordó. Pese a esto, afirmó que esta mala experiencia no fue relacionada por su compañero Diego Trujillo, sino a los nervios que llegó a vivir por la falta de experiencia.

Publicidad

Recordemos que Nataly Umaña es una actriz y modelo, quien tiene una extensa carrera en la pantalla chica, donde siempre destacó por sus expresiones y su forma de ser. Dentro de sus participaciones destaca su actuación en Los Reyes, Nuevo rico, nuevo pobre, El Cartel de los sapos, Dejémonos de Vargas, entre otras. Gracias a esto, la actriz logró reconocimientos como un premio India Catalina como Mejor Actriz en el año 2009.

Mira también: Amaranta Hank revela que varios políticos van a sus fiestas subidas de tono: "Nos gusta arriba"