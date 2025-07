Alejandro Estrada y Dominica Duque terminan su relación: "No hubo drama ni conflicto"

Alejandro Estrada y Dominica Duque ya no son pareja. El actor y empresario confirmó públicamente el fin de su relación con la periodista y presentadora, luego de varios meses de romance que comenzó a tomar fuerza en la televisión colombiana gracias a su participación en un reality de cocina.

La noticia fue dada por el propio Estrada este primero de julio a través de un emotivo comunicado donde dejó claro que la decisión fue tomada en buenos términos. "Aunque hoy nuestros caminos toman rumbos distintos, nos queda lo más valioso: la admiración y el cariño mutuo", escribió el nortesantandereano en sus redes sociales.

El romance entre Alejandro y Dominica fue una de las historias que más llamó la atención de los televidentes durante el reality culinario. La relación, que al principio prefirieron mantener lejos de los reflectores, terminó siendo más visible en redes sociales. Ambos compartieron momentos de viajes, salidas y gestos de cariño que dejaban ver que el vínculo iba en serio.

Estrada, de 44 años, y Duque, de 34, pasaron juntos por diferentes etapas. Desde su discreto inicio en el programa de cocina, hasta los constantes viajes dentro y fuera del país, la pareja parecía consolidarse cada vez más. Incluso, durante la competencia, Alejandro sorprendió a la presentadora dedicándole uno de sus platos más recordados, el famoso 'Red Velvet Dominica', que causó revuelo entre los seguidores del programa.

Vale recordar que este fue el primer noviazgo público de Alejandro Estrada después de su divorcio de la actriz Nataly Umaña. Su anterior matrimonio duró más de una década y terminó de manera mediática.

Alejandro Estrada: así anunció su ruptura con Dominica Duque

A través de su perfil de Instagram, Estrada fue claro al explicar cómo terminó todo con Dominica. “No hubo drama ni conflicto, simplemente dos personas que se quieren, pero que hoy entienden que necesitan caminos diferentes”, expresó.

El también empresario quiso resaltar que todo lo vivido fue genuino. “Vivimos una relación real, bonita y llena de momentos inolvidables, que me dejan recuerdos y aprendizajes muy valiosos. Dominica es una mujer increíble: íntegra, apasionada por lo que hace, y con un corazón enorme”, añadió en su mensaje.

En su publicación, Estrada aprovechó para agradecer a quienes siguieron de cerca su historia con respeto y cariño. Cerró el comunicado con un mensaje directo para Dominica: “Siempre le tendré un profundo cariño y le deseo, de corazón, lo mejor en todo lo que emprenda. Gracias a quienes nos acompañaron con tanto respeto y cariño durante este tiempo. Un abrazo, Alejo Estrada”.

Por su parte, hasta el momento, Dominica Duque no ha hecho declaraciones públicas sobre la ruptura. La presentadora ha preferido mantenerse en silencio y no ha emitido comentarios en sus redes sociales. Su última publicación no hace referencia a este tema y por ahora, sus seguidores esperan si en los próximos días se pronunciará.