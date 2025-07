Yina Calderón confiesa que no tolera a Luisa Fernanda W: "No sirve para nada"

Yina Calderón, fiel a su estilo, ha vuelto a encender la hoguera de la polémica al revelar su "top tres" de influencers colombianos a quienes "no soporta".

En una confesión sin tapujos, la empresaria no dudó en incluir a Luisa Fernanda W en esta selecta lista, admitiendo que esta declaración le podría costar un "costo" una vez que la entrevista fuera pública. Su principal argumento contra Luisa Fernanda W fue que "me parece que se las da de dama de la alta sociedad y no es así", dijo al podcast Trapitos al sol.

La crítica de Calderón escaló rápidamente, afirmando de manera contundente que Luisa Fernanda W "no sirve para nada, que ya no hace nada, que yo no entiendo, que ya no mueve nada, que ya murió".

A pesar de este juicio severo sobre la influencer, Yina sorprendentemente aclaró que, en contraste, el esposo de Luisa, el cantante Pipe Bueno, sí le "cae muy bien".

El listado de personas "intolerables" de Yina Calderón no se limitó a Luisa Fernanda W, mostrando la amplitud de sus fuertes opiniones en el medio. También mencionó a:



A na del Castillo : La artista vallenata fue descrita por Yina como "guisañera". Además, Yina fue implacable al afirmar que "no canta un culo", "no tiene ninguna canción pegada", y que "no sirve para nada". A esto, añadió la especulación de un presunto regreso de Ana del Castillo al alcoholismo, lo que subraya la naturaleza personal y a menudo polémica de las críticas de Yina.

: La artista vallenata fue descrita por Yina como "guisañera". Además, Yina fue implacable al afirmar que "no canta un culo", "no tiene ninguna canción pegada", y que "no sirve para nada". A esto, añadió la especulación de un presunto regreso de Ana del Castillo al alcoholismo, lo que subraya la naturaleza personal y a menudo polémica de las críticas de Yina. Mr. Steven: Este streamer fue categorizado por Yina como "pipi chiquito". La influencer lo criticó por "tirar mucho a las mujeres" pero "no pelear con hombres", lo cual le parece "raro". Yina también reveló que Mr. Steven y su comunidad la atacan constantemente con insultos sobre su aspecto físico, llamándola "fea, culipoda, culiadrada". Aunque Yina afirma que "a mí ya no me duele nada" frente a tales agresiones, confesó haber experimentado un "choque" el año pasado debido a la intensidad de estas agresiones y las denuncias a sus cuentas de Instagram. Este detalle demuestra que, a pesar de su coraza pública, el impacto de los ataques no es completamente nulo.

La franqueza de Yina Calderón al expresar sus opiniones sobre otros colegas del medio es una constante en su carrera y forma parte integral de su identidad pública. Ella se describe a sí misma como "de carácter fuerte", "polémica", y "todo". Yina ha afirmado que la gente es "morronga" y que ella, por el contrario, no será "hipócrita para quedar bien", prometiendo siempre decir la verdad tal como la percibe.

Esta estrategia de la controversia no es fortuita, sino una decisión consciente de Yina Calderón. Ella entiende perfectamente que "no hay nada más que le guste a la gente que el chisme, que la polémica, que la controversia, o sea, eso es lo que más vende alrededor del mundo aparte del fútbol".

Su principal motivación para mantenerse en el ojo público, incluso si implica ser "la villana", es la "vigencia". Yina lo articula con una claridad meridiana: "más que la plata es la vigencia, porque con la vigencia tú consigues billete, pero con el billete no consigues vigencia".

Para ella, la relevancia en televisión y redes sociales es la llave que abre puertas a campañas publicitarias, mayores ventas de productos y otros proyectos. S

El costo de esta sinceridad y búsqueda de polémica es alto para Yina. Ha tenido que "sacrificar" su "vida privada" y sus "noviazgos" porque a los hombres no les agrada una mujer inmersa en tanto "chicharrón".

