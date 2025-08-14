En vivo
Mujer le quitó la vida a su hijito de 8 años porque la vio siendo infiel con su suegro

Mujer le quitó la vida a su hijito de 8 años porque la vio siendo infiel con su suegro

La mujer fue condenada a 30 años de prisión por la muerte de su hijo. Intentó cambiar su versión en varias ocasiones: primero afirmó que el niño había desaparecido, pero las cámaras demostraron que nunca salió del lugar.

