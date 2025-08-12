Se fue de fiesta y dejó a su bebé de meses al cuidado del hermanito de 5 años; ocurrió lo peor

Una escena que nadie quisiera presenciar dejó a toda una comunidad de Río de Janeiro con el corazón arrugado. Una bebé de apenas ocho meses murió después de pasar toda la noche y parte de la madrugada al cuidado de su hermano de tan solo cinco años, mientras su mamá, identificada como Vanuza Moura, decidió irse a un baile funk.

Todo ocurrió el pasado fin de semana. Según el reporte de las autoridades, la mujer salió de su casa alrededor de las 2:00 a.m., dejando a los pequeños completamente solos. Regresó cerca de las 8:30 de la mañana, solo para encontrar que su hija no respiraba. Sin perder tiempo, la llevó hasta la Unidad de Urgencias Magalhães Bastos, pero los médicos confirmaron lo peor: la bebé ya no tenía signos vitales.

Las imágenes que trascendieron muestran un panorama que impactó hasta a los investigadores. Dentro de la vivienda, dos colchones delgados y sucios en el piso servían como camas. Encima de una cómoda, un vaso con leche y un biberón descansaban junto a un paquete de fideos abiertos. El niño de cinco años dormía en una improvisada cama hecha con un trozo de madera y un colchón viejo, cubierto con mantas gastadas.

Según las primeras hipótesis, la bebé podría haberse asfixiado mientras tomaba el biberón, aunque la investigación sigue abierta para determinar las causas exactas.

Vecinos y testigos confirmaron a la Policía que no era la primera vez que Vanuza dejaba a sus hijos solos en casa para salir. De sus cinco hijos, solo dos vivían con ella, y el pequeño de cinco años ahora fue entregado a los Servicios de Protección Infantil para garantizar su seguridad.

La mujer admitió en su declaración que confiaba en que su hijo mayor podía “vigilar” a la bebé mientras ella salía, pero la realidad fue muy diferente. La menor habría pasado horas sin comer ni recibir atención.

Así fue como reaccionó tras encontrar a la bebé sin vida

Los reportes indican que, tras regresar de la fiesta, la madre se dio cuenta de que la niña no reaccionaba. Desesperada, la tomó en brazos y corrió hasta pedir ayuda, pero ya era demasiado tarde. Las autoridades ahora trabajan para esclarecer el tiempo exacto en que la bebé quedó sola y las condiciones en que pasó la noche.

La madre enfrentará cargos por abandono infantil y por la muerte de la bebé. El caso encendió nuevamente las alarmas sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a la infancia y de garantizar que los menores no queden expuestos a riesgos tan extremos.