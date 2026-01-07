Los Simpson han anunciado el retiro definitivo de Duffman, el portavoz de la cerveza Duff, una decisión tras casi 30 años de servicio ininterrumpido como el rostro de la bebida favorita de Springfield, el personaje tuvo su última participación en el episodio titulado "Seperance", correspondiente a la temporada 37.

Dicha noticia se dio a conocer en una entrega que parodia la serie de Apple TV+, Severance En este capítulo, Barry, el hombre detrás del disfraz, visita la casa de los Simpson para informar a la familia y a la audiencia que por decisiones corporativas decidieron jubilar al personaje de forma permanente.

Donde se sabe que la justificación detrás de esta decisión es una mordaz crítica al marketing. Según el propio Barry, las formas tradicionales de publicidad, como los portavoces corporativos, los anuncios impresos y los comerciales de televisión, ya no resuenan con las nuevas generaciones.



Tanto es así que en la parte final del capítulo, se muestra a Barry en ropa de civil, dejando claro que el traje ha quedado atrás definitivamente y que proseguirá con su vida.

Querido personaje de Los Simpson se despide de forma permanente; estuvo por 30 años Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo fue la participación de Duffman en Los Simpson?

Este personaje interpretado por el actor de doblaje Hank Azaria, debutó en 1997 en el aclamado episodio "La ciudad de Nueva York contra Homero Simpson". Desde entonces, Duffman se convirtió en una figura recurrente gracias a su actitud exagerada, sus gafas oscuras y su cinturón lleno de latas de cerveza, además de los comentarios que realizaba en relación a la marca Duff.

Azaria señaló que el papel presentaba desafíos físicos considerables debido a la naturaleza explosiva y los requerimientos vocales intensos que exigía el personaje.

Por otro lado, recordemos que la partida de Duffman no es el único personaje de Los Simpson que se retira, dado que está el caso de Alice Glick, la organista de la iglesia, quien falleció recientemente tras 34 años en pantalla. También está el caso de figuras menores como Larry, el cliente habitual del bar de Moe.

No obstante, los productores parecen tener otros planes, ya que se espera el estreno de una segunda película de Los Simpson en septiembre de 2027, lo que sugiere que la narrativa simplemente se está adaptando a los nuevos tiempos.

