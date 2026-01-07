Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
FORTUNA DE NICOLÁS MADURO
CASO ZULMA GUZMÁN
FALCAO REGRESA A MILLONARIOS
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / Querido personaje de Los Simpson se despide de forma permanente; estuvo por 30 años

Querido personaje de Los Simpson se despide de forma permanente; estuvo por 30 años

Aunque tuvo un rol secundario, el personaje fue muy querido por los seguidores y ahora sale de forma definitiva del show.

Duffman sale de Los Simpson
Querido personaje de Los Simpson se despide de forma permanente; estuvo por 30 años, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

Los Simpson han anunciado el retiro definitivo de Duffman, el portavoz de la cerveza Duff, una decisión tras casi 30 años de servicio ininterrumpido como el rostro de la bebida favorita de Springfield, el personaje tuvo su última participación en el episodio titulado "Seperance", correspondiente a la temporada 37.

Dicha noticia se dio a conocer en una entrega que parodia la serie de Apple TV+, Severance En este capítulo, Barry, el hombre detrás del disfraz, visita la casa de los Simpson para informar a la familia y a la audiencia que por decisiones corporativas decidieron jubilar al personaje de forma permanente.

Puedes leer: Los Tigres del Norte llegan a Springfield y protagonizan episodio especial en Los Simpson

Donde se sabe que la justificación detrás de esta decisión es una mordaz crítica al marketing. Según el propio Barry, las formas tradicionales de publicidad, como los portavoces corporativos, los anuncios impresos y los comerciales de televisión, ya no resuenan con las nuevas generaciones.

Te puede interesar

  1. Luto en ‘Los Simpson’: fallece reconocida actriz que dio vida a Marge Simpson
    Luto en ‘Los Simpson’: fallece reconocida actriz que dio vida a Marge Simpson, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Luto en ‘Los Simpson’: fallece reconocida actriz que dio vida a Marge Simpson

  2. Murió Marge Simpson.jpg
    Murió Marge Simpson
    Foto Instagram: thesimpsons
    Farándula

    La verdad sobre la muerte de Marge en Los Simpson; esta revelación entristeció a los fans

Tanto es así que en la parte final del capítulo, se muestra a Barry en ropa de civil, dejando claro que el traje ha quedado atrás definitivamente y que proseguirá con su vida.

Duffman se despide de Los Simpson
Querido personaje de Los Simpson se despide de forma permanente; estuvo por 30 años
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cómo fue la participación de Duffman en Los Simpson?

Este personaje interpretado por el actor de doblaje Hank Azaria, debutó en 1997 en el aclamado episodio "La ciudad de Nueva York contra Homero Simpson". Desde entonces, Duffman se convirtió en una figura recurrente gracias a su actitud exagerada, sus gafas oscuras y su cinturón lleno de latas de cerveza, además de los comentarios que realizaba en relación a la marca Duff.

Publicidad

Puedes leer: Importante personaje de Los Simpson se despide de la serie por dura decisión

Azaria señaló que el papel presentaba desafíos físicos considerables debido a la naturaleza explosiva y los requerimientos vocales intensos que exigía el personaje.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Los Simpson, serie animada estadounidense
    Los Simpson, serie animada estadounidense
    /Foto tomada de FoxTV
    Ocio

    Así serían Los Simpson en la vida real, según inteligencia artificial

  2. Muere personaje de Los Simpson
    Muere personaje de Los Simpson
    /Foto: Los Simpson- Fox
    Ocio

    Fallece personaje de Los Simpson, ¿de quién se trata?

Por otro lado, recordemos que la partida de Duffman no es el único personaje de Los Simpson que se retira, dado que está el caso de Alice Glick, la organista de la iglesia, quien falleció recientemente tras 34 años en pantalla. También está el caso de figuras menores como Larry, el cliente habitual del bar de Moe.

No obstante, los productores parecen tener otros planes, ya que se espera el estreno de una segunda película de Los Simpson en septiembre de 2027, lo que sugiere que la narrativa simplemente se está adaptando a los nuevos tiempos.

Mira también: Predicciones de Los Simpsons que se cumplieron; vienen otras para 2026

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Los Simpsons

Programa infantil

Dibujos animados