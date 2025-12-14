Luto en ‘Los Simpson’: fallece reconocida actriz que dio vida a Marge Simpson

La comunidad del universo animado de ‘Los Simpson’ está de luto tras el fallecimiento de Béatrice Picard, la actriz franco-canadiense que prestó su inconfundible voz a Marge Simpson durante más de tres décadas en la versión francesa de la serie animada.

Se conoció que Picard falleció el pasado 9 de diciembre de 2025, a la edad de 96 años, la noticia fue confirmada por sus cuatro hijos François, Stéphane, Sylvain y Frédéric, quienes compartieron la información con "profunda tristeza" a través de un comunicado en sus redes sociales.

Puedes leer: Apagan la vida del reconocido payaso Tuki Tuki en falsa fiesta infantil



En su mensaje, los hijos destacaron que Picard logró equilibrar su vida familiar con su inquebrantable pasión por las artes escénicas y las causas sociales que defendía. Subrayan que, hasta el final, la artista mantuvo en mente al público que la acompañó a lo largo de décadas.



¿Quién fue Béatrice Picard?

Béatrice Picard además de participar en Los Simpson fue una figura respetada de las artes escénicas en Canadá. Su carrera se extendió por más de 75 años. Su rostro era tan reconocido en Quebec como su cálido y rasposo timbre, una voz que la consolidó como una leyenda.

Puedes leer: ¡Luto en la TV! Fallece reconocido actor colombiano de ‘Hasta que la plata nos separe’

A lo largo de su vasta trayectoria, Picard apareció en más de 50 series y participó en más de 200 producciones teatrales. Solo en el Théâtre Duceppe de Montreal, participó en 41 producciones escénicas, donde fue reconocida por el público nacional e internacional.

Publicidad

Su última participación registrada fue en 2023, en la serie Fronteras, donde interpretó el papel de Helena Messier.



¿Cómo fue su participación en Los Simpson?

A nivel internacional, Picard será eternamente recordada como la voz que dotó de identidad a Marge Simpson, se supo que interpretó al icónico personaje durante 33 temporadas, desde 1990 hasta 2023, consolidando su estatus en el doblaje como una figura inseparable de la serie para los espectadores.

De igual forma, se conoció que Picard fue reconocida con los más altos honores civiles del país. En 1988 (o 1989), fue nombrada Miembro de la Orden de Canadá, y en 2012, fue distinguida como Oficial de la Orden Nacional de Quebec. Además, recibió dos medallas conmemorativas de la reina Isabel II.

Publicidad

Aunque la familia no ha entregado detalles sobre las causas exactas de su muerte, los seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de despedida, agradeciendo su trabajo y el legado que dejó con su voz y talento, a la edad de 96 años.