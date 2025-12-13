Apagan la vida del reconocido payaso Tuki Tuki en falsa fiesta infantil

El mundo del entretenimiento infantil en Perú se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Rogers Gallegos Rodríguez, un talentoso animador famoso en el medio como el payaso 'Tuki Tuki'.

El terrible suceso se registró en el distrito de Ate, en Lima, durante la noche del pasado 11 de diciembre. Gallegos, de 28 años, fue víctima de un ataque perpetrado por sicarios que lo esperaban tras ser atraído con lo que se ha determinado fue una elaborada trampa.

El reconocido artista, que frecuentemente ofrecía sus espectáculos en celebraciones para niños, se dirigió a la urbanización Los Girasoles de Huaycán para cumplir con una cita de último minuto que había recibido.



Gallegos no estaba solo; se presentó en el lugar acompañado por su equipo de trabajo, incluyendo a su DJ y su mánager.



Los hallazgos preliminares de la investigación, basados en el relato de los allegados, sugieren que la presentación nunca existió. Al llegar al punto de encuentro, situado en la urbanización Gloria Grande, nadie les abrió la puerta.

El artista, desconcertado, llamó a la supuesta persona que lo había contratado y organizado el evento.

Según el testimonio de la madre de Gallegos, la mujer al otro lado de la línea le pidió que esperara un momento, argumentando que estaba ocupada bañando a la niña homenajeada. No obstante, este momento de espera fue la señal para la ejecución del plan criminal.

"Ella le ha hecho la camita a mi hijo", declaró la madre, quien además afirmó que en el lugar no había indicio alguno de decoración festiva o celebración,. Los hechos ocurrieron rápidamente: mientras Gallegos esperaba, los sicarios llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

Estos sujetos armados abrieron fuego de manera indiscriminada contra el artista y sus acompañantes.

Como resultado del ataque, 'Tuki Tuki' falleció en el acto. Sus dos colaboradores, quienes se encontraban con él en el momento del atentado, resultaron heridos. Todos fueron trasladados de emergencia al Hospital Ate Vitarte.

Un sobreviviente del brutal ataque narró que minutos antes de los disparos, ya habían percibido una atmósfera sospechosa. Recordó haber notado una motocicleta rondando y a un individuo vestido con un chaleco de color naranja.

La motocicleta dio la vuelta a la manzana y regresó para disparar a quemarropa contra el equipo del payaso.

La principal línea de investigación que manejan las autoridades peruanas apunta a que el lamentable asesinato de Rogers Gallegos estaría directamente vinculado con una ola de extorsiones de las que el artista era víctima desde hacía aproximadamente dos años.

Los familiares del payaso confirmaron que ‘Tuki Tuki’ venía sufriendo intimidaciones. La gravedad de las amenazas se incrementó cuatro meses antes del crimen, cuando los delincuentes le hicieron una exigencia de 50.000 soles a cambio de perdonarle la vida.

Aparentemente, Gallegos Rodríguez se negó a ceder ante el chantaje. Esta negativa lo llevó a tomar medidas drásticas para protegerse; por varias semanas, optó por abandonar su domicilio en un intento de evadir a los extorsionistas.

Allegados también recordaron que el animador había sido víctima de otras formas de intimidación violenta. Se denunció que Gallegos había sufrido amenazas que incluyeron la presencia de una granada en su casa.

Otro testimonio de la familia indicó que el artista incluso había sufrido un atentado en su hogar hace apenas dos meses.