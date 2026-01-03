Ataque de EE.UU. a Venezuela prende las alarmas por posible subida del petróleo

El ataque de Estados Unidos contra Venezuela impacta de manera directa en el mercado petrolero y enciende las alertas por una posible subida en el precio del petróleo, algo que podría sentirse en varios países de la región, incluido Colombia.

Durante buena parte de 2025, el precio del crudo se mantuvo relativamente bajo. El barril de Brent, que es la referencia a nivel mundial, rondó los 60 dólares, lo que en Colombia equivale a unos 227.000 pesos por barril.

¿Cómo afecta el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela en el precio del petróleo?

Este comportamiento dio un respiro a muchos mercados, ya que los precios venían de varios años de subidas marcadas por conflictos internacionales.



Sin embargo, cuando ocurren hechos como ataques militares o tensiones entre países productores, el mercado suele reaccionar de inmediato. Aunque no haya una interrupción directa en la producción, el solo temor a que falte petróleo hace que los precios empiecen a subir.



Venezuela ya no produce tanto petróleo como en el pasado, pero sigue siendo un país clave porque tiene las mayores reservas de crudo del mundo. Por eso, cualquier situación que afecte sus exportaciones genera nerviosismo en los mercados internacionales.

Si el conflicto se mantiene o se intensifica, el transporte y la venta de petróleo venezolano podrían verse afectados.

Según analistas del sector energético, en un escenario de mayor tensión el precio del barril podría subir hasta los 75 dólares, es decir, cerca de 284.000 pesos colombianos por barril. Este aumento no se daría tanto por una escasez inmediata, sino por la incertidumbre que generan este tipo de conflictos.

Para Colombia, el comportamiento del petróleo es clave. Cuando el precio sube, el país recibe más ingresos por la venta de crudo, lo que ayuda a las finanzas públicas y a la economía en general.

Pero también hay un lado menos favorable: el aumento del petróleo suele reflejarse en combustibles más caros, mayores costos de transporte y en algunos casos, presión sobre los precios de productos básicos.

A esto se suman otros factores que ya venían influyendo en el mercado, como los recortes de producción de algunos países exportadores y la situación económica global. Todo esto hace que el precio del petróleo sea muy sensible a cualquier noticia internacional.

Por ahora, los mercados siguen atentos a lo que pase entre Estados Unidos y Venezuela, a cómo evoluciona la situación en los próximos días. El comportamiento del petróleo será clave para entender si termina impactando de lleno el bolsillo de los consumidores y la economía.

