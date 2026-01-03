Publicidad

Álvaro Uribe defiende intervención militar de Trump para captura de Nicolás Maduro

Álvaro Uribe defiende intervención militar de Trump para captura de Nicolás Maduro

El expresidente aseguró que esta medida está defendiendo los intereses de Colombia y ataca a los diferentes grupos narcoterroristas.

uribe habla de la captura de maduro.jpg
Uribe se pronuncia de Maduro
Fotos de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump, la cual se llevó a cabo en la madrugada de este sábado 3 de enero.

Por medio de sus redes sociales Uribe afirmó que el accionar de Estados Unidos fue en legítima defensa, en especial porque el territorio venezolano ha estado albergando muchos terroristas que pueden afectar la seguridad de este país.

Palabras de Álvaro Uribe por la captura de Nicolás Maduro

“Estados Unidos actuó en legítima defensa. No se puede pretender que nada pase cuando por años se ha albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos; se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a los Estados Unidos; se ha violado la democracia y se ha propiciado un éxodo de 9 millones de ciudadanos”, dijo.

De igual forma, explicó que la dictadura en Venezuela protege muchos narcoterroristas de Colombia; así mismo, explicó que estas acciones debieron realizarlas los organismo internacionales y las Fuerzas Armadas de este país. Pero, estas últimas prefirieron el soborno que hacer cumplir la democracia.

“La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo. Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela, que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su País.”

Finalmente, explicó que espera que las fuerzas armadas de Colombia no tomen la decisión de proteger la Zona Binacional que hay con este país y espera que el pueblo de Venezuela pueda encontrar el camino a la libertad y del bienestar colectivo.

Comentario que sale en contraste a lo pronunciado por el presidente Gustavo Petro, quien una vez se presentaron los ataques contra Venezuela, afirmó que Colombia mira con profunda preocupación los reportes que hay en este país y que espera el cumplimiento de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

“En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil. El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos”, afirmó Gustavo Petro en sus redes sociales.

